Peggiora la differenziata, bacchettata ai cittadini

«Negli ultimi 4 mesi la raccolta differenziata della plastica, in tutto il territorio comunale, ha subito un drastico peggioramento».

Raccolta differenziata

E’ il messaggio pubblicato dall’Amministrazione comunale di Cornaredo sui propri canali social per richiamare all’attenzione tutti i cittadini residenti in merito alla raccolta differenziata.

«Insieme alla plastica, vengono conferiti materiali non conformi che non ne permettono il riciclo, con un conseguente grave danno anche economico per il Comune, e di conseguenza, per l’intera collettività. Nel mese di gennaio il livello di impurità ha raggiunto il 30%. Vi invitiamo ad una maggiore attenzione, a pulire bene i materiali da eventuali residui organici e, in caso di dubbi, a consultare l’elenco dei materiali».

Per chi non lo avesse a casa, online sul portale del Comune di Cornaredo è disponibile il dettagliato elenco che specifica dove conferire cosa.

Nuovo ecocompattatore

In tema riciclo, nella giornata di giovedì è stato inaugurato un nuovo interessante servizio a disposizione dei cittadini. Al centro sportivo Pertini, nel parcheggio all’ingresso della struttura, è stato posizionato un ecocompattatore per le bottiglie in Pet, sostanzialmente tutte le bottiglie in plastica che abitualmente troviamo in commercio.

I cittadini potranno smaltire qui le loro bottiglie, che verranno opportunamente ricicliate e nuovamente immesse nel circuito evitando la produzione di altra plastica. Attraverso un’app, verrà tenuto il conto delle bottiglie consegnate, e al raggiungimento di una soglia si riceverà un piccolo sconto nei negozi cornaredesi che hanno aderito, o aderiranno, all’iniziativa.