Pedalate benefiche tra le bellezze del territorio

Una bellissima giornata baciata dal sole domenica ha accompagnato la “Due Ruote nei Sapori d’Autunno” , pedalata enogastronomica organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Abbiategrasso, in collaborazione con le amministrazioni di Ozzero, Morimondo, Albairate e Robecco sul Naviglio.

Tra campagne , borghi e cascine

L’evento, che ha unito sport, natura e tradizione culinaria, ha visto tanti appassionati della bici di ogni età percorrere i circa 40 km del suggestivo itinerario tra campagne, borghi e cascine del territorio abbiatense.

Dopo il ritrovo in Piazza Castello e la partenza alle 9.30, i partecipanti hanno potuto gustare una ricca colazione a Morimondo, un aperitivo a Ozzero e un pranzo conviviale con risottata al Parco di Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio. Nel pomeriggio, una gustosa merenda ad Albairate ha ricaricato i ciclisti prima dell’arrivo in Piazza Marconi ad Abbiategrasso, intorno alle 17.

Il ricavato della manifestazione è stato devoluto alla Fondazione Casa di Riposo Città di Abbiategrasso ONLUS, confermando ancora una volta lo spirito solidale che accompagna questa iniziativa.

Un ringraziamento speciale va a FIAB Abbiategrasso Abbiatienbici , alla Protezione Civile , alla Croce Azzurra e al gruppo La Cappelletta per la preziosa collaborazione, oltre a tutti i volontari che hanno contribuito al successo della giornata.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’augurio di ritrovarsi ancora più numerosi a condividere la passione per la biciletta e sapori d’autunno sulle tavole e le bellezze del nostro territorio.