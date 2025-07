Peba: basta barriere architettoniche

PROGETTI

Primo passo della Giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi per l’eliminazione, firmata la procedura prevista dalla legge

Primo passo della Giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi per la redazione del Peba il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Nei giorni scorsi, il primo cittadino ha, infatti, approvato la procedura di adozione dello strumento previsto dalla legge nazionale per monitorare, pianificare e progettare interventi per il raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutta la cittadinanza.

Il sindaco "Il rispetto dei diritti di ogni cittadino è un tema che mi sta particolarmente a cuore"

"Quello del rispetto dei diritti di ogni cittadino è un tema che mi sta particolarmente a cuore, per questo ho voluto seguire personalmente questo iter – ha affermato il sindaco Orlandi - Nel corso degli anni si sono fatti tanti passi in avanti, ma ancora si deve lavorare per rendere pienamente accessibile ogni singolo spazio e per favorire la partecipazione di tutti alla vita della città. Contiamo sulla collaborazione di singoli e di associazioni, per individuare ogni punto su cui è ancora necessario intervenire. Ringrazio fin da ora chi parteciperà a questo iter offrendo il proprio contributo ".

L'iter di elaborazione del Peba sarà curato dall'Area Pianificazione Territoriale Servizio Mobilità del Comune

L'iter di elaborazione del Peba sarà curato dall'Area Pianificazione Territoriale Servizio Mobilità del Comune di Rho, che potrà avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica del centro studi PIM di Milano, di cui il Comune di Rho è socio, in quanto realtà che ha accumulato un ampio patrimonio di conoscenze sul territorio metropolitano milanese.

I 30 giorni per presentare le idee scadranno il prossimo 10 agosto

L'Amministrazione Comunale istituirà due strumenti di riferimento previsti dalle linee guida fondamentali per la consultazione della cittadinanza e dei portatori d'interesse nonché per l'avvio, lo sviluppo e il monitoraggio del Piano in chiave accessibile e inclusiva: un ambito di consultazione permanente sull'accessibilità cittadina e un ambito di coordinamento e riferimento tecnico accessibilità per favorire l'iter per l'elaborazione del Piano e per la sensibilizzazione e l'implementazione in tutti gli assessorati, di azioni, progetti e politiche inclusivi. I 30 giorni per presentare le idee scadranno il prossimo 10 agosto.