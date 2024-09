Pazienti senza medico a Cornaredo

“Repetita iuvant, sed continuata secant” dicevano gli antichi. Ci risiamo, diremmo oggi, e non è solo seccante la situazione, ma grave e lesiva dei diritti dei cittadini.”

Così afferma Mary Vono, consigliera comunale della Lista del Colibrì, in merito alle nuove criticità che riguardano i medici di medicina generale di Cornaredo e per le quali ha presentato una mozione per il Consiglio Comunale del 26 settembre.

Medici di base

La consigliera comunale evidenzia infatti nuovamente il problema della mancata sostituzione dei medici di base e dell’inutile burocrazia che mette fortemente in difficoltà i cittadini. "Nel concreto, un medico terminerà il suo incarico a Cornaredo il 27 settembre e verrà sostituito per un solo mese da un medico di Settimo Milanese. Un altro dottore, si vedrà, dalla sera alla mattina, azzerati tutti i suoi pazienti, che dovranno preoccuparsi di effettuare nuovamente la scelta del medico presso il Cup di Rho per non rimanere senza assistenza sanitaria".

Servono risposte

«E’ da tempo che denunciamo questo stato di cose. Lo abbiamo fatto con la raccolta firme dei mesi scorsi ribadendo che le cure ed i servizi sanitari non possono e non devono essere appannaggio di solo coloro che possono mettere mano al portafoglio. Sottolineando l’importanza dell’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Organizzando incontri con i cittadini ed esperti del settore.” Deve essere, questo, il tempo delle risposte e per tale motivo si è chiesto al Sindaco in quanto Autorità Sanitaria Locale, di trovare soluzioni presso l’azienda sanitaria rhodense e mettere a disposizione locali di proprietà comunale a prezzi calmierati per incentivare al presenza dei medici di base a Cornaredo e nelle frazioni.

Comitato Salute

“Dal canto nostro – continua Mary Vono – contribuiremo alla costituzione del Comitato per la salute di Cornaredo e San Pietro all’olmo, che si occuperà di raccogliere e veicolare le criticità su liste d’attesa e mancati servizi".

L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre ore 21.00 in sala mostre presso il palazzo della Filanda di piazza Libertà.

"Tutti i comitati di zona saranno invitati a partecipare per condividere le loro esperienze e percorso. L’invito è rivolto anche le associazioni del territorio, ai medici di base ed ai cittadini. Facciamo il possibile, facciamo la nostra parte per sollecitare soluzioni ad un problema che possiamo definire vitale per i cittadini".