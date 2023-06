Pazienti nuovamente senza medico di base a Cornaredo.

Medico di base

Si conclude il periodo di sostituzione temporanea con cui la dottoressa Federica Maino aveva esercitato il servizio di medico di base a Cornaredo negli ultimi mesi.

Non c’è sostituto, e così oltre un migliaio di cornaredesi si ritrovano, nuovamente e con un avviso ricevuto via messaggio, nella condizione di cercarsi un medico di base, necessariamente fuori città, mentre dall’azienda sanitaria viene richiesto ai medici rimasti a Cornaredo di arrivare a 2000 pazienti ciascuno per ovviare alla mancanza di dottori disponibili.

A Cornaredo

Il problema della carenza di medici di base in Lombardia non trova soluzione. Di Comune in Comune, di ambito territoriale in ambito territoriale, ogni qual volta un medico raggiunge la soglia della pensione centinaia di cittadini si ritrovano senza un punto di riferimento in quanto i medici, se ci sono, hanno più vantaggi nel seguire altre strade, come la carriera ospedaliera.

La suddivisione in ambiti territoriali, che accorpano più comuni limitrofi, è altro tema dibattuto, soprattutto per le problematiche che i principali frequentatori degli ambulatori, gli anziani, trovano nel raggiungere gli studi o nel ricevere ricette e prescrizioni via mail.

Da un Comune all'altro

C’è poi il tema delle tempistiche: quando a Pregnana non c’erano più a disposizione medici, i pregnanesi hanno trovato approdo nei medici cornaredesi. Ora che sono i medici cornaredesi ad andare in pensione, i cittadini trovano spazio fra i medici pregnanesi, in un corto circuito che trova poca logica organizzativa.