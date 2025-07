Pazienti fragili, al via il nuovo progetto di assistenza di Asst Ovest Milano

Servizi sociosanitari

La sperimentazione prevede la presa in carico di persone con particolari fragilità dimesse dal Pronto Soccorso dell'ospedale Fornaroli

interventi tempestivi e personalizzati al domicilio con l’obiettivo di ridurre i nuovi accessi nelle strutture di emergenza urgenza. Asst Ovest Milano ha annunciato la partenza, in forma sperimentale, del nuovo progetto di presa in carico delle persone con particolari fragilità e criticità, dimesse dal Pronto Soccorso dell'ospedale Fornaroli di Magenta , che prevedecon l’obiettivo di ridurre i nuovi accessi nelle strutture di emergenza urgenza.

Pazienti fragili, al via il nuovo progetto di Asst

A spiegare il progetto nel dettaglio è stato il dottor Massimo Dello Russo, Direttore del DEA di Magenta:

"Alla dimissione del paziente con fragilità il Pronto Soccorso invia una segnalazione alla Centrale Operativa Territoriale del Distretto di Residenza, la quale attiva l’Unità di Continuità Assistenziale. L’equipe UCA prende in carico la persona entro 72 ore dalla dimissione dal Ps e contatta il Medico di Medicina Generale di riferimento per informarlo e condividere il progetto. Durante questa fase, l’equipe UCA mantiene il raccordo con il medico del pronto soccorso che rimane il referente clinico, e con il Medico di Medicina Generale".

Il direttore Socio Sanitario dell’ASST Ovest Milanese Giovanni Guizzetti ha invece illustrato il target di popolazione sanitaria al quale punta il nuovo progetto:

"Si tratta di persone con età superiore ai 65 anni e con particolari fragilità, affette da multi-morbilità o che necessitano la somministrazione di farmaci, gestione di presidi, interventi educativi e addestramento rivolti anche ai caregiver. Possono rientrare nel programma i pazienti affetti dalla riacutizzazione di una patologia già nota oppure che abbiano necessità di monitoraggio o trattamento individuale predisposto dal Pronto Soccorso e di sorveglianza sanitaria, in assenza di instabilità clinica".

Il percorso non si applica per i pazienti affetti da patologie acute oppure che abbiano già attiva l’Assistenza Domiciliare Integrata. La valutazione per la presa in carico è comunque affidata all’equipe del Pronto Soccorso. Così conclude Guizzetti: