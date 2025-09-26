Pattugliamento notturno per incrementare la sicurezza

Più presenza sul territorio per una maggiore sicurezza dei cittadini. Cusago è tra i 23 Comuni aderenti al Patto Locale del Magentino. Questa settimana nel Comune di Magenta, si è tenuta la riunione per la sottoscrizione del rinnovo del Patto Locale di Sicurezza Urbana. Il Patto Locale rafforza la collaborazione tra i Comuni, garantendo una maggiore capacità di coordinamento e di intervento su un’area vasta, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

Controllo serale fino a mezzanotte

Il progetto nasce con l’obiettivo di contrastare episodi di microcriminalità che alimentano la percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Cusago è tra i 23 Comuni aderenti al Patto Locale del Magentino e sostiene, anche a livello politico, la necessità di rafforzare le azioni di controllo e presidio sul territorio. A partire da questa collaborazione, è stato richiesto e ottenuto un contributo economico da Regione Lombardia.

“Informiamo la cittadinanza che sabato 27 settembre 2025, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, il Servizio di Polizia Locale di Cusago, in collaborazione con altri Comandi limitrofi, metterà a disposizione una pattuglia per effettuare controlli mirati sulla sicurezza della circolazione stradale, nei parchi pubblici e presso gli esercizi commerciali – fanno sapere dall’Amministrazione comunale – Questi servizi straordinari, aggiuntivi rispetto alle attività ordinarie, proseguiranno anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Cornaredo, e saranno totalmente finanziati da Regione Lombardia con un contributo di 50mila euro”.

L’iniziativa ha come finalità la prevenzione e la possibilità di garantire interventi tempestivi da parte della Polizia Locale nei Comuni aderenti, con l’obiettivo di estendere l’orario di presidio del territorio.