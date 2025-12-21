Pattugliamenti serali della Polizia Locale anche nel periodo delle festività natalizie

«Un ulteriore tassello che abbiamo voluto promuovere e che si va ad aggiungere alle altre attività che il comandante Antonio Erbaio e gli agenti svolgono ogni giorno»

Presenza e controlli costanti su tutto il territorio. Non solo di giorno, ma anche durante la sera.

Le attività previste

Il Comando unico di Polizia Locale di Turbigo e Vanzaghello ha attivato servizi di pattugliamenti serali, che in più momenti della settimana vedranno il personale impegnato nel presidio dei due Comuni, pronto a intervenire in caso di emergenze o situazioni di pericolo e criticità e per prevenire e reprimere possibili episodi che possono ledere la sicurezza e la tranquillità degli abitanti e delle realtà commerciali e produttive.

Diverse le attività che vengono messe in campo: accertamenti alla circolazione stradale, verifiche nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali e monitoraggio sia delle aree centrali sia delle zone periferiche.

Maggiore sicurezza sul territorio

«Come Amministrazioni comunali è massima l’attenzione che stiamo portando avanti per quanto riguarda il tema della sicurezza – spiegano i due sindaci, Fabrizio Allevi di Turbigo e Arconte Gatti di Vanzaghello – Un lavoro puntuale e a 360 gradi per mettere in atto azioni mirate e concrete e che in questi mesi sta dando importanti risultati. I pattugliamenti serali sono un ulteriore tassello che abbiamo voluto promuovere e che si vanno ad aggiungere alle altre attività che il comandante Antonio Erbaio e gli agenti svolgono ogni giorno. Grazie al personale per la disponibilità costante».