Passaporto elettronico, lo sportello di Castano primo per numero di richieste

L’ufficio postale di Castano Primo è il primo tra le 88 sedi della provincia di Milano per il numero di richieste di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico.

Il servizio è stato attivato da un paio di mesi e i castanesi hanno saputo cogliere questa opportunità:

“Ero certo del riscontro positivo da parte dei cittadini di Castano Primo – afferma Pasquale Tarricone, Direttore dell’ufficio postale di Castano – perché i clienti attendevano questo servizio e mi chiedevano spesso informazioni su modalità e tempistiche.L’ufficio di Castano Primo, aperto tutti i giorni fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, è stato ristrutturato lo scorso anno e predisposto, grazie al progetto Polis, ad accogliere i servizi della Pubblica Amministrazione e da qualche mese abilitato anche al rilascio dei passaporti. In ufficio, oltre a me, ci sono tre operatori di sportello, un consulente finanziario e un collaboratore; ormai abbiamo preso dimestichezza riuscendo a terminare una pratica per il passaporto in quindici/venti minuti. I clienti sono contenti del servizio perché possono richiedere il passaporto nel loro comune di residenza, vicino casa evitando trasferte e attese”.