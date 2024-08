Partirà a fine agosto il cantiere sul passaggio pedonale del ponte su Piazza Olona a Nerviano.

Passaggio pedonale sul ponte Olona a Nerviano: i lavori a fine agosto

Nell’intento di prestare grande attenzione alla sicurezza e al comfort dei cittadini, si comunica che i lavori di sistemazione del passaggio pedonale del ponte su Piazza Olona verranno avviati a fine agosto.

Dopo un accurato sopralluogo è apparso evidente che l'intervento richiederà operazioni ben più complesse rispetto ad un normale lavoro di ripristino.

Il sopralluogo iniziale ha infatti permesso di identificare le criticità del passaggio pedonale e la necessità di interventi significativi non solo sulla pavimentazione nel tratto interessato dal cedimento, ma sull'intero sottosistema ammalorato.

Gli altri lavori previsti

Sono stati dunque acquisiti diversi preventivi per assicurare un intervento di qualità che, come detto, non si limiterà alla semplice sostituzione della pavimentazione.

L'intero sottosistema, infatti, richiede una revisione completa per garantire la durabilità e la sicurezza della struttura; la complessità dei lavori è data dalla necessità di progettare e assemblare una nuova struttura in ferro che dovrà essere sottoposta ad un processo di zincatura per proteggerla dalla corrosione e dagli agenti atmosferici e tutto ciò richiede un tempo superiore rispetto ad una normale attività standard di ripristino.

Questa pianificazione accurata e l'attenzione ai dettagli sono indispensabili per assicurare un risultato duraturo e sicuro.