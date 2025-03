Passa la Milano-Torino: strade chiuse a Cornaredo

Anche a Cornaredo la mattinata di mercoledì 19 marzo sarà caratterizzata dal passaggio della corsa ciclistica Milano-Torino, che nella sua 106esima edizione partirà nuovamente da Rho.

Corsa Milano-Torino

Nel loro tragitto sino al capoluogo piemontese dove è posto il traguardo, i ciclisti transiteranno nella parte iniziale della gara anche sul territorio di Cornaredo.

«In ottemperanza all’ordinanza prefettizia, è stato predisposto un piano viabilità che prevede il presidio di tutte le rotonde e delle intersezioni critiche sulla SP172 e sulla SP exSS11 (Via Milano e via Magenta) a cura della Polizia Locale e ne sarà vietato il transito e la sosta di tutti i veicoli per motivi di sicurezza e ordine pubblica» ha comunicato l’amministrazione comunale.

Provinciale 172 ed ex Statale

Dalle 11 alle 12 e 15 circa, quando il gruppo dovrebbe infine essere transitato, la circolazione e la sosta saranno temporaneamente sospesi nelle strade coinvolte: la provinciale 172 e sulla ex statale 11 (via Milano e via Magenta a San Pietro all’Olmo) per motivi di sicurezza.

Anche le uscite dai passi carrai sulle strade indicate saranno vietati durante l’orario di chiusura indicato. Chiusure e prescrizioni viabilistiche saranno anche rese note a mezzo della consueta segnaletica stradale.