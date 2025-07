Partono i lavori per riqualificare il centro storico

OPERE PUBBLICHE

Le ruspe inizieranno a scavare nella giornata di mercoledì prossimo 23 luglio

Mercoledì prossimo, 23 luglio inizieranno i lavori di rigenerazione urbana del centro storico di Arese, un progetto ambizioso che darà nuova vita alla via Caduti e alle zona limitrofe valorizzandone la bellezza e la storia.

Durante la prima fase di lavori, il transito in via Caduti e via Mattei resta consentito a tutti

Si partirà, come deciso in fase progettuale dal parcheggio e dalla via Don Delle Torre. «Durante questa fase di lavori, il transito in via Caduti e via Mattei resta consentito a tutti - affermano dal Comune - L' accesso carrabile per raggiungere i box e le abitazioni in via Don Della Torre , in alcune fasi di lavoro che saranno comunicate, potrà essere interdetto, solo per il tempo necessario a consentire che i lavori si svolgano in sicurezza, mentre l' accesso pedonale sarà sempre garantito .

Non sarà possibile parcheggiare in via Don Della Torre per tutta la durata dei lavori

Non sarà possibile parcheggiare in via Don Della Torre per tutta la durata dei lavori, pertanto, ogni famiglia avrà un pass per parcheggiare gratuitamente in via dei Giardini. La Polizia locale ha già contattato le famiglie interessate. Inevitabilmente, ci saranno dei disagi temporanei, ma ogni sforzo sarà ripagato da un risultato che renderà il centro storico ancora più accogliente, funzionale e bello per tutti.» I lavori inizieranno il 23 luglio e si concluderanno indicativamente entro la fine di settembre.