Partono da via Fornaroli i lavori del Piano Asfaltature

L'intervento interesserà il tratto compreso tra via Mazzini e via Turati e rappresenta il primo step di un programma più ampio che coinvolgerà anche via Milano e via Isonzo, per un investimento complessivo di 350mila euro

Dal 31 agosto al 12 settembre prenderanno il via da via Fornaroli a Magenta i lavori del nuovo lotto di manutenzioni straordinarie previsto dal Piano Asfaltature 2026. L’intervento interesserà il tratto compreso tra via Mazzini e via Turati e rappresenta il primo step di un programma più ampio che coinvolgerà anche via Milano e via Isonzo, per un investimento complessivo di 350mila euro.

Gli interventi previsti

L’obiettivo dei lavori è migliorare la sicurezza della circolazione e la qualità della rete stradale attraverso il risanamento del manto stradale, la sistemazione dei chiusini e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Gli interventi si inseriscono nel percorso di manutenzione avviato dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni per garantire strade più sicure e funzionali.

L’obiettivo

“Con l’avvio del cantiere in via Fornaroli prende concretamente il via il nuovo Piano Asfaltature 2026 – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Pelizzari – Si tratta del primo intervento di un programma che interessa diverse strade della città e che prevede un investimento complessivo di 350.000 euro. Continuiamo a lavorare per migliorare la sicurezza stradale e la qualità degli spazi pubblici, intervenendo sui tratti che presentano le maggiori criticità. Siamo consapevoli che ogni cantiere comporta qualche disagio temporaneo, ma si tratta di lavori necessari e attesi, che porteranno benefici concreti a residenti, automobilisti e a tutti coloro che quotidianamente utilizzano le nostre strade”.

I divieti durante le varie fasi dei lavori

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza sarà istituito un divieto di transito e un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada nelle aree interessate dal cantiere. I lavori verranno realizzati per fasi nei due tratti di via Fornaroli, in modo da limitare il più possibile i disagi e garantire una gestione ordinata della circolazione. Durante una delle fasi di lavorazione sarà inoltre previsto una temporanea inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Pusterla, con uscita obbligata verso via Mazzini secondo la segnaletica predisposta sul posto.

L’ordinanza prevede espressamente che sia garantito l’accesso e l’uscita dalle abitazioni per i residenti, compatibilmente con le esigenze operative del cantiere e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.