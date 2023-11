Partito ufficialmente il cantiere alla ex cartiera

Sono ufficialmente partiti i lavori alla ex cartiera di Bareggio: ad annunciarlo è il sindaco Linda Colombo dal suo profilo social ufficiale.

Partiti i lavori alla ex cartiera di Bareggio

Una notizia che Bareggio attendeva da decenni: grazie ai fondi del PNRR sono ufficialmente cominciati i lavori di riqualificazione dell’area ex cartiera. In questa prima fase, il cui termine è previsto per aprile, sono interessati il bocciodromo e l’area circostante.

Il progetto prevede la demolizione dei magazzini comunali, la completa bonifica dell’area, la rimozione dell’amianto sulle coperture e l’efficientamento energetico della struttura. Saranno realizzati un nuovo impianto di riscaldamento, un nuovo impianto luci, una nuova copertura, un nuovo controsoffitto e saranno cambiati tutti i serramenti.