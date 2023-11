Ultimo saluto alla dottoressa Dalmazio, prima farmacista di Cusago

La scorsa settimana è venuta a mancare la dottoressa Marcella Dalmazio, una figura storica in paese, che aveva aperto la prima farmacia a Cusago ben 58 anni fa.

Ultimo saluto alla dottoressa Dalmazio

“Mia mamma mi diceva che quando è arrivata a Cusago c’erano più mucche che umani – ha raccontato la figlia Paola Maraschi , attuale titolare della farmacia – Nel 1965 ha vinto un concorso per una farmacia a Vermezzo con Zelo o Cusago. La scelta è ricaduta sul Comune del Castello Visconteo. Lei arrivava dai Navigli in via Ludovico Il Moro, ma si è subito ambientata e con il tempo è diventata un punto di riferimento per l’intera comunità”.

La dottoressa Dalmazio, 91 anni, è scomparsa giovedì scorso, 26 ottobre 2023: ai funerali che si sono svolti sabato, una folla di persone provenienti anche da Cisliano, Albairate, dai Comuni limitrofi perché era molto conosciuta ed apprezzata.

Il ricordo dell'Amministrazione

Una personalità nota, la sua scomparsa non è passata inosservata. Anche l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Triulzi, ha voluto fare un ricorso per un’illustre cittadina come Marcella :