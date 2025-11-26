È partito venerdì sera il progetto di servizi integrati denominati ‘SMART‘ (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio) anche nel territorio di Lainate Bollate e Garbagnate.

Partito il progetto smart dedicato alla sicurezza stradale

Il progetto proposto ai Comuni da Regione Lombardia prevede l’azione congiunta dei corpi di Polizia dei rispettivi comuni con la partecipazione della Città Metropolitana di Miano, per eseguire servizi di controllo stradale e del territorio per prevenire principalmente reati come la guida in stato di ebbrezza e gli incidenti stradali che causano e le cosiddette “Stragi del sabato sera”

Quest’anno il Corpo di Polizia del Comune di Lainate è Capofila del progetto.

Per l’avvio del progetto il Sindaco di Lainate Alberto Landonio con l’Assessore alla Sicurezza Angelo Crespi, l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Garbagnate Fabio Boniardi e il Sindaco di Bollate anche Vicesindaco di Città Metropolitana di Milano Francesco Vassallo, hanno dato il loro saluto agli operatori dei rispettivi Corpi di Polizia che si sono radunati per l’occasione in piazza Vittorio Emanuele a Lainate.

Subito dopo le auto di servizio sono partite per i controlli sui rispettivi territori.

I risultati dei controlli

Ecco i risultati dei controlli di venerdì 21 e sabato 22 novembre con posti blocco con etilometro:  130 conducenti sottoposti a controlli

 1 solo conducente positivo all’alcol test in via Rho patente ritirata e sospensione di un anno

 3 sanzioni a ragazzi in stato di ebbrezza a piedi in Via Europa

 2 veicoli privi di revisione e 1 di proiettore di luce guasto

 Incendio di un cassonetto in una azienda in via Mascagni supporto VVFF

 Un incidente con feriti in via per Caronno conducenti, sottoposti ad alcol test tutti negativi

 Monitoraggio e pattugliamento presso gli esercizi pubblici e discoteche