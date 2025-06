Proseguono i lavori di asfaltatura previsti e finanziati con l'applicazione dell'avanzo di bilancio deciso dall'Amministrazione Comunale di Abbiategrasso lo scorso anno.

Partito il piano di rifacimento degli asfalti

La prima asfaltatura realizzata è stata quella di via Castellanza, ritenuta prioritaria per evitare di eseguire altrimenti riparazioni tampone costose, e sono proseguite poi con le successive vie individuate.

L'operatore ha ormai eseguito, seguendo l'ordine indicato e che trovate riportato, le asfaltature rispondendo alle diverse indicazioni provenienti dall'ufficio Lavori Pubblici sugli asfalti delle vie sulle quali l'insorgere di problematiche hanno reso necessari i correttivi urgenti.

Gli interventi messi a gara comprendono inoltre la realizzazione di due rialzi su incroci attenzionati dal comando di Polizia Locale considerando la pericolosità che è emersa dalle analisi degli incidenti rilevati e dalla relativa gravità; in ultima battuta saranno sistemati i marciapiedi.

Le altre vie che potranno essere interessate

Sono presenti criticità su altre vie del paese per le quali saranno eseguite riparazioni e valutati successivi interventi di rifacimento sempre compatibilmente con le disponibilità economiche e con tutte le altre priorità che sono note nei diversi ambiti seguiti dagli uffici e dall’Amministrazione, quali ad esempio le manutenzioni dei tanti edifici facenti parte del patrimonio comunale, le scuole, gli impianti sportivi ecc.

I disagi conseguenti agli interventi dovrebbero rimanere contenuti. Di seguito la lista completa delle vie interessate:

- via Castellanza

- Via S. Erasmo

- Largo Amigazzi

- via Tintoretto

- via Concordia

- via Bassetti/via Veneto

- rialzo via Grossi/Bozzente

- rialzo via Matteotti/M. Grappa/Montello

- marciapiedi via A. Moro