Ha preso avvio a metà febbraio il nuovo servizio di gestione integrata pluriennale del verde pubblico ad Arese (della durata di 3 anni, con possibilità di proroga di ulteriori 2 anni), che porterà sul territorio un modello di manutenzione all’avanguardia, focalizzato sulla sostenibilità ambientale e su una comunicazione diretta con i cittadini.

Partito il nuovo sistema di gestione del verde

La natura pluriennale dell’affidamento garantisce una stabilità gestionale, che consente alla società incaricata di seguire l’evoluzione del verde stagione dopo stagione, assicurando una manutenzione coerente e una visione d’insieme che solo una collaborazione duratura può garantire.

Ad aggiudicarsi la gara è l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) composta da Itinera Società Cooperativa (capogruppo) e Parolo S.r.l.

Il valore complessivo dell’appalto triennale ammonta a oltre un milione e mezzo di euro.

Un investimento di rilievo, a testimonianza del valore che il nostro Comune dà all’ambiente.

Destinare queste somme alla cura del verde pubblico è una scelta importante, perché incide direttamente sulla qualità della vita e sul benessere delle persone.

Garantire dei parchi curati e delle aree alberate fruibili significa agire per mitigare l’effetto “isola di calore”, facilita uno stile di vita attivo, migliora la qualità dell’aria.

Ecco cosa cambia in punti

NUOVE MODALITÀ OPERATIVE

Per il mantenimento di elevati standard qualitativi e del decoro cittadino ci sono a disposizione 4 squadre dedicate alla manutenzione del verde, che lavoreranno assicurando che le aree centrali e i parchi siano curati in tempi rapidissimi, garantendo l’omogeneità estetica della città.

INTERVENTI SMART

È stato attivato un servizio di pronto intervento per le emergenze, con squadre pronte a intervenire in breve tempo. Tutto il lavoro sarà monitorato digitalmente tramite app e foto per garantire massima qualità.

MENO RUMORE, ZERO EMISSIONI

La maggior parte delle attrezzature (soffiatori, decespugliatori) sarà a batteria. Meno disturbo acustico e meno inquinamento.

CITTÀ FIORITA E BIODIVERSITÀ

Molte aree verdi “difficili” verranno trasformate in prati fioriti. Non solo saranno bellissimi da vedere, ma aiuteranno le api e ridurranno il consumo di acqua.

SCUOLE PIÙ SICURE

Saranno garantiti interventi speciali nei giardini scolastici con pacciamatura naturale per eliminare il fango nelle aree gioco e rigenerazione dell’erba.

CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Le potature saranno effettuate secondo i più alti standard europei e con la massima attenzione ai periodi di nidificazione degli uccelli.

Comunicheremo regolarmente i programmi di sfalcio e manutenzione sul sito istituzionale e sui canali social dell’ente per tenere sempre aggiornati i cittadini.