Partito il contest fotografico "i Volti del Ticino"

È partito ufficialmente il contest fotografico «i Volti del Ticino». L’iniziativa è promossa dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, con sede a Magenta, e c'è tempo fino all'1 settembre per partecipare.

In occasione del 50esimo anniversario del Parco, l’ente ha voluto promuovere questa iniziativa per immortalare i volti delle persone che hanno fatto la storia del parco, ma non solo, anche quelle facce che esprimono passione per lo sport, per la natura e l’escursionismo, attività tipiche della valle attraversata dal fiume al confine tra Lombardia e Piemonte, ma non solo, anche i volti che si prendono cura di quest’area come agricoltori, pescatori o allevatori. Oppure chi quest’area la studia come scienziati o appassionati. Insomma quelle persone che hanno un forte legame con questa incredibile area.

Partecipare al contest è molto semplice. Ogni persona, una volta scattate le foto, potrà inviarle a: ufficiostampa@parcoticino.it, specificando nell’oggetto «Contest Fotografico» allegando inoltre il modulo di partecipazione al concorso scaricabile dal sito www.ente.parcoticino.it. Le fotografie dovranno essere in formato jpg digitale in alta risoluzione e con orientamento orizzontale. Saranno ammesse solo fotografie inedite che non hanno partecipato già ad altri concorsi ed esclusivamente scattate con il telefono cellulare.

Il termine per l'invio delle foto

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre scatti ad alta risoluzione entro venerdì 1 settembre. Una giuria decreterà poi entro il 15 settembre le 13 foto migliori che andranno così a comporre il calendario 2024 del parco dedicato proprio ai 50 anni dell’ente. Tra il 20 e il 27 infine le foto verranno pubblicate sul profilo Instagram del Parco del Ticino. La fotografia che otterrà il maggior numero di like al 27 settembre otterrà il «premio social» e diventerà così la copertina del calendario.

I vincitori del contest verranno premiati durante la cerimonia di apertura dei festeggiamenti del 50esimo del Parco, con la consegna di cinque calendari del Parco del Ticino 2024 a ogni vincitore nonché alcune pubblicazioni del Parco.