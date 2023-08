Sarà aperta da lunedì 21 agosto la seconda finestra per le iscrizioni al servizio di refezione per le scuole di Corbetta.

In arrivo nuove finestre per l'iscrizione ai servizi scolastici

I genitori che non hanno effettuato l’iscrizione entro i termini previsti dalla prima finestra, potranno procedere con l’inoltro della domanda, esclusivamente online, attraverso l’area dedicata raggiungibile su: https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=SCUO&P=100.

La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente per alunni che frequenteranno il primo anno di un ciclo di istruzione (scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado) e per alunni nuovi residenti o provenienti da strutture non appartenenti all'Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Corbetta e potrà essere effettuata esclusivamente se non ci sono debiti non ancora saldati con l’ente.

Trasporto e post scuola

Nei giorni successivi, a partire invece dall’1 settembre verrà aperta anche una seconda finestra per l’iscrizione ai servizi di trasporto e post scuola. Anche in questo caso la procedura d’iscrizione dovrà essere effettuata online su: https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=SCUO&P=100

Le domande di iscrizione, se presentate entro il 25 del mese, concorreranno alla graduatoria per l’ammissione al servizio con decorrenza dal mese successivo. L’accesso a tutte le pratiche potrà essere effettuato esclusivamente on line, utilizzando Carta nazionale dei servizi, Spid e Carta d’identità elettronica.