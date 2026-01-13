Partiti i lavori di riqualificazione del parco Robinson

Sono partiti in questi giorni i lavori per la riqualificazione del Parco Robinson di Legnano, la storica area verde del quartiere Canazza inaugurata nell’estate del 1971 che l’amministrazione punta, con questo intervento, a rilanciare non solo come spazio ludico, di eventi, socialità e di attività fisica, ma anche come luogo fruibile da persone con difficoltà motorie.

«Il Parco Robinson è la terza area verde della città che abbiamo ripensato e progettato in chiave inclusiva, dopo il parco della biblioteca di via Cavour e il parco dell’ex Sanatorio “Regina Elena”, dove proprio in questi giorni cominciano i lavori per migliorarne la fruibilità -dichiara Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche. In una città che ci stiamo impegnando a realizzare a misura dei soggetti più fragili, anziani, bambini, ciclisti e persone con disabilità (ABCD), parchi e giardini sono luoghi importanti, che tutti devono poter fruire per la loro valenza aggregativa e sociale, oltre che per il benessere che deriva dal frequentare gli spazi verdi. Per questo mi piace sottolineare che, nel ridisegnare questo parco, un’attenzione particolare è stata rivolta all’aspetto accessibilità: anche le persone con difficoltà motorie potranno fruire del Robinson e delle sue attrezzature; il che ne farà un luogo veramente inclusivo. Ma è anche importante ricordare che questo progetto è frutto del lavoro di ascolto svolto insieme con Giacomo Pigni, il consigliere incaricato per Parchi e giardini pubblici inclusivi: il confronto con la Consulta Oltresempione ha prodotto suggerimenti e idee che sono stati poi tradotti in soluzioni tecniche dagli uffici».

L’abbattimento delle barriere architettoniche

L’abbattimento delle barriere architettoniche si realizzerà grazie a percorsi in calcestre che collegheranno i tre ingressi (dalle vie Neruda, Girardi e Lorca) con le aree “tematiche”. Per consentire la fruizione del parco anche in orario serale sarà sistemato e implementato l’impianto di illuminazione; inoltre sarà posizionata una colonnina fissa per la fornitura di corrente elettrica nell’area dedicata agli eventi e utilizzata per le iniziative della programmazione estiva.

Quanto al ridisegno degli spazi, saranno quattro, e di estensione diversa, le aree in cui sarà diviso il Parco:

1) nell’area ludico-motoria-sportiva, pensata per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, saranno installati diversi giochi (altalene, castello, giochi a molla, pannelli per giochi logico matematici e musicali e una “palestrina” per l’esercizio fisico e l’arrampicata). Questi giochi saranno collocati in modo da essere protetti dall’ombra degli alberi, quindi da essere utilizzabili anche nei giorni più caldi.

2) nell’area Skyfitness saranno installate attrezzature (circuito a corpo libero e attrezzi per esercizi diversi) per varie tipologie di fruitori: giovani, adulti, over 65 e persone con disabilità.

3) nell’area tavoli – conversazione saranno sostituite le sedute e mantenuti i tavoli esistenti, già ripristinati e sistemati dall’Associazione Famiglie Amici Malati Psichici nel corso della Civil Week 2024.

4) nell’area feste ed eventi (oggi prato libero), che occupa la quota maggiore del parco, sarà posizionata una colonnina fissa per la corrente elettrica.

Il quadro economico complessivo è di 190mila euro. La durata prevista dei lavori è di due mesi.