Partita la demolizione dell'ex cartiera di Bareggio

Al via la demolizione per l'ex cartiera di Bareggio, un intervento atteso da più di 40 anni.

“Chiudiamo finalmente una storia di degrado lunga più di 40 anni e apriamo una nuova pagina per Bareggio e per il centro storico in particolare: dopo un’attesa infinita e promesse mai mantenute (e dopo che anche la Soprintendenza ha certificato che il comparto non ha valore storico-culturale e che quindi non sussistono vincoli di alcun tipo) entrano nel vivo i lavori di demolizione dell’ex cartiera, ormai ridotta a un rudere fatiscente”.