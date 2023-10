Partita la campagna vaccinale alla Asst Ovest Milanese

Tutto pronto per il Piano Vaccinale stagione 2023-2024 della Asst Ovest Milanese. Questa mattina, martedì 3 ottobre 2023, nella sala conferenze dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso è stato illustrato il Piano alla presenza del dottor Cesario Barbato - direttore Struttura Complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive ; la dottoressa Lorena Falabretti - Area funzionale Struttura Complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive e la dottoressa Simonetta Stefanoni - Direttore del Distretto Sociosanitario di Abbiategrasso.

Strategia preventiva

La vaccinazione costituisce la più efficace strategia di prevenzione dell'influenza, una malattia respiratoria che può manifestarsi in forme di diversa gravità e che, in alcuni casi, può comportare il ricovero in ospedale e anche la morte. Alcune fasce di popolazione, come i bambini piccoli, le donne in gravidanza i soggetti con patologie concomitanti e gli anziani, possono essere maggiormente a rischio di gravi complicanze influenzali come polmonite virale, polmonite batterica secondaria e peggioramento delle condizioni mediche sottostanti. In considerazione della situazione epidemiologica relativa alla circolazione dei virus respiratori nella stagione 2022-2023, Regione Lombardia raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall’inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione

I gruppi cui somministrare il vaccino antinfluenzale in via prioritaria

Over 60

Donne in gravidanza

Persone a rischio per patologia

Bambini dai 6 mesi ai 14 anni

Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze

La vaccinazione è inoltre raccomandata ai soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (medici e personale sanitario di assistenza esposto al rischio di trasmettere l’influenza a soggetti ad alto rischio di complicanze influenzali, insegnanti, forze di polizia, comprese le forze di Polizia Municipale, vigili del fuoco), e a lavoratori che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione per lo svolgimento del loro lavoro (personale scolastico degli asili nido, delle scuole di infanzia e dell’obbligo, fino alla Scuola secondaria di 2° grado).

Per i Centri Vaccinali, le agende di prenotazione saranno aperte su web dal 9 ottobre 2023, prevedendo da subito tutte le categorie di offerta, prenotando via mail al l'indirizzo: www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it

Vaccinazioni dal medico di base e in farmacia

La campagna antinfluenzale proseguirà, secondo cronoprogramma, dal 4 ottobre grazie al contribuito dei Medici di Medicina Generale, che secondo le loro disponibilità organizzeranno le sedute vaccinali dove convocare i propri assistiti, successivamente presso le Farmacie e Centri Vaccinali.

Vaccinazioni Antinfluenzali a domicilio

La vaccinazione antinfluenzale a domicilio a favore di soggetti non deambulanti è, di norma, eseguita dal MMG del soggetto o da suo delegato secondo gli Accordi specifici. I Medici di Medicina Generale (MMG) organizzeranno la vaccinazione anche per gli assistiti dei medici non aderenti, i quali comunque dovranno valutare la non trasportabilità dei propri assistiti. La ASST devono supportare i MMG nell’organizzazione delle vaccinazioni domiciliari. È inoltre garantito, da parte della Struttura Complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive e da parte di operatori della Farmacia Aziendale, per le RSA e RSD presenti sul territorio di ASST Ovest Milanese, la fornitura e conseguente adeguato supporto telematico del vaccino Antinfluenzale ed Anti Covid.

Vaccino anti-Covid

Vaccinazione Antinfluenzale e Anti Covid presso gli stabilimenti ospedalieri . Sono già iniziate le somministrazioni ai dipendenti presso le quattro sedi ospedaliere di Cuggiono, Magenta, Legnano ed Abbiategrasso. Un ringraziamento particolare al gruppo di medici pensionati volontari (ex – dipendenti del ASST Ovest Milanese) che a partire dalla Campagna Vaccinale Covid, supporta le iniziative vaccinali organizzate in ASST Ovest Milanese. ASST Ovest Milanese assicurerà l’offerta vaccinale Antinfluenzale ed Anti Covid anche presso i Centri Diurni per Disabili.

Si ricorda che contestualmente alla vaccinazione antinfluenzale è prevista l’offerta della vaccinazione anti-Covid con l’utilizzo di nuovi vaccini adattati a Omicron XBB.1.5. e la vaccinazione anti-Pneumococco coniugato. Presso Centri Vaccinale di ASST Ovest Milanese le somministrazioni inizieranno il giorno 23 ottobre 2023