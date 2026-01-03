Partenariato pubblico- privato per rinnovare la Fiera

La Giunta Comunale di Abbiategrasso ha approvato una delibera prima di Natale per ristrutturare la Fiera. Il Comune pensa ad un partenariato pubblico- privato, per riqualificare i padiglioni della struttura datata che negli ultimi anni ha ritrovato un punto centrale nelle principali manifestazioni dell’Amministrazione.

Un piano per riqualificare la struttura

La Giunta guidata dal sindaco Cesare Nai ha dato l’ok all’avvio della procedura di esplorazione e la consultazione preliminare di mercato per la sollecitazione di manifestazioni di interesse utili al recepimento di idee progettuali finalizzate all’individuazione di una proposta di iniziativa privata di partenariato pubblico privato, mediante finanza di progetto ( per la riqualificazione, valorizzazione e gestione del compendio immobiliare di Via Ticino , l’edificio della Fiera.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è la riqualificazione, valorizzazione e virtuosa gestione della struttura sia dal punto di vista economico di maggior redditività e di riqualificazione immobiliare, sia dal punto di vista del mix funzionale e gestionale più idoneo a garantire servizi di alto livello alla cittadinanza e ai fruitori.