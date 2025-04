"Partecipa anche tu", è il Mese della comunità attiva

"Partecipa anche tu" è l'invito rivolto a tutti i cittadini in occasione del Mese della comunità attiva.

Al via il Mese della comunità attiva (che fa crescere la città)

Cinque settimane, da sabato 5 aprile a sabato 10 maggio, caratterizzate da una serie di appuntamenti che evidenziano quella che è stata storicamente e che continua a essere una particolarità di Legnano: saper fare squadra intorno a progetti comuni di diversa natura, dando prova della capacità di essere comunità nella pluralità delle proprie componenti. Una capacità che è stata ed è un fattore di crescita per una città che può vantare un patrimonio di oltre 250 associazioni, impegnate in campi diversi, dal sociale alla cultura allo sport, ma accomunate da un senso di responsabilità verso la comunità di cui sono parte. Questa iniziativa vuole dare evidenza a persone, progetti e luoghi che già sono o diventeranno protagonisti di questo modo di intendere la comunità.

"Valorizziamo le realtà che rendono Legnano più forte e coesa"

Il sindaco Lorenzo Radice sottolinea:

"Questo Mese della comunità attiva mette a fattor comune un tratto identitario dell’essere legnanesi, ossia quella capacità e disponibilità a mettersi in gioco per progetti a favore della collettività emerse con chiarezza in occasione del Centenario. Questo mese vuole raccogliere, a mo’ di testimone, lo spirito del lavoro fatto per i cento anni di Legnano città con l’intento di far conoscere quello che la città - da parte dell’Amministrazione e delle diverse espressioni del volontariato - offre in termini di opportunità e servizi. I quattro appuntamenti che costituiscono questo calendario abbracciano diverse tematiche di interesse per la città; si va da una ricerca scientifica nell’ambito della salute a un’iniziativa di attenzione all’ambiente naturale, dal completamento, a seguito di recupero dell’ex Rsa Accorsi, di un luogo di comunità con vocazione polifunzionale a un’occasione per i cittadini di conoscere meglio alcune esperienze di impegno a favore della comunità da parte di associazioni di volontariato, di singoli o di organi di partecipazione. Come Amministrazione impegnata a costruire una città sociale e che stimoli partecipazione e ruolo attivo dei cittadini, vogliamo supportare e valorizzare queste realtà che con il loro impegno contribuiscono a realizzare una comunità più forte e coesa".

"Partecipate perché Legnano cresca con il contributo di tutti"

Prosegue il primo cittadino:

"Il tono della campagna che sostiene le attività in questo mese non può quindi che essere di 'ingaggio', anche grazie a una grafica e a una palette cromatica significativamente diverse dalla solita comunicazione istituzionale; un invito a partecipare perché Legnano cresca con il contributo di tutti".

Si va dalla ricerca scientifica all'ambiente e al volontariato

Il programma comincia nel primo fine settimana di aprile con la presentazione della seconda fase, quella aperta a tutti i residenti maggiorenni, di Mameli, un progetto per la salute che si realizza sul territorio grazie a una ricercatrice legnanese, Valentina Bollati, e al sostegno di Avis Legnano e Amministrazione comunale, e con la 33esima edizione del Compleanno della Terra, una manifestazione ormai storica di cultura e valorizzazione ambientale organizzata dalle associazioni del quartiere Canazza con particolare attenzione per la cura e la manutenzione del Bosco dei Ronchi.

Si prosegue con l’inaugurazione dello Spazio 27/b, dove, dal 12 aprile, troveranno spazio due servizi comunali, la biblioteca di quartiere e il centro civico Spazio Incontro Canazza, che vanno a completare la rigenerazione e la rifunzionalizzazione dell’ex casa di riposo Accorsi.

E per chiudere, nel secondo fine settimana di maggio, in coincidenza con la Civil Week, un momento di incontro in piazza in cui gli attori della comunità attiva (associazioni di volontariato, sottoscrittori dei patti di collaborazione, bibliovolontari, Commissione femminile e Pari opportunità, Consulta dei nuovi cittadini) presenteranno alla città i loro progetti e attività.

Ecco il calendario degli eventi

Sabato 5 aprile - Avvio della seconda fase del Progetto Mameli con un incontro pubblico alle 10 nella Sala degli stemmi di Palazzo Malinverni

Sabato 5 e domenica 6 aprile - Compleanno della Terra (Baita degli Alpini, Bosco dei Ronchi e Spazio Incontro Canazza)

Sabato 12 aprile - alle 16.45 - Inaugurazione dello Spazio 27/b di via Girardi

Sabato 10 maggio - "La comunità attiva incontra la città" (via Luini)

Presto la consegna di altri due luoghi di comunità

Se sabato 12 aprile segnerà una data a suo modo storica per la piena riattivazione della struttura che per oltre quarant’anni è stata casa di riposo comunale, nello stesso mese si prevede la consegna al Comune di altri due spazi destinati a essere luoghi di comunità: la palazzina di via Venezia (la cui facciata è ripresa nella comunicazione del Mese della comunità attiva), dove è imminente il termine dei lavori di ristrutturazione e che tornerà a essere sede di associazioni, e il Centro civico San Paolo in via Sabotino/Carducci. Questo spazio, ricavato in ambienti non più utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, sarà a disposizione del quartiere e della comunità locale per attività di aggregazione e iniziative sociali e culturali.

Nel corso dell'anno seguiranno altre campagne tematiche

Al Mese della comunità attiva seguiranno, nel corso dell’anno, altre campagne tematiche, sempre finalizzate coinvolgere la cittadinanza e stimolare la sensibilizzazione e la partecipazione su temi di interesse quali Città attiva e in salute (parchi, sport, mobilità), Città dei bambini e Scuola, Sicurezza, tutti fattori che contribuiscono alla crescita di una comunità cittadina.