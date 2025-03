Parte la raccolta porta a porta del verde

Lo avevamo annunciato qualche mese fa dopo che era stato presentato con un incontro pubblico ai cittadini, ora il servizio diventa una realtà per la comunità.

L’Amministrazione comunale di Cusago ha avvisato che il servizio di raccolta del verde porta a porta (sfalci di erba, foglie, piccole potature) inizierà mercoledì 2 aprile e proseguirà con cadenza quindicinale, sempre di mercoledì.

Ogni cusaghese potrà decidere se aderire al servizio, comunicandolo al Consorzio dei Navigli, consegnando l’apposito modulo, pubblicato e scaricabile sul sito del Comune, completo in ogni sua parte, via email al seguente indirizzo: ordini@consorzionavigli.it.

Ogni 15 giorni da aprile a dicembre

Il costo annuo per fruire della raccolta è indicativamente stimato in 60 euro e prevede 1 cassonetto verde da 120 litri, in comodato (una tantum), con ritiro a domicilio. Per quanto riguarda il periodo di operatività è stato redatto un calendario con le date della raccolta: 2 aprile, 16 aprile, 30 aprile, 14 maggio, 28 maggio, 11 giugno, 25 giugno, 9 luglio, 23 luglio, 3 settembre, 17 settembre, 1 ottobre, 15 ottobre, 29 ottobre, 12 novembre, 26 novembre e 10 dicembre.

Come era stato precisato durante la presentazione del progetto, avrà un’operatività stagionale. Il servizio sarà sospeso nel mese di agosto, considerando la presenza ridotta dei residenti durante le vacanze estive, e riprenderà a settembre, con termine previsto per mercoledì 10 dicembre 2025.

Un nuovo servizio per la comunità

Manca qualche settimana all’esordio della nuova iniziativa, ma la macchina operativa è già avviata.

«Nei prossimi giorni i cittadini saranno contattati per la distribuzione del contenitore da 120 litri in comodato gratuito e dell'eventuale bidone aggiuntivo per chi ne ha fatto richiesta. I cassonetti, di colore verde, riporteranno un cartello identificativo del contenuto. Chi desidera aderire successivamente può farlo inviando il modulo di adesione. Compatibilmente con l'organizzazione del servizio, verranno inserite eventuali nuove richieste» spiegano dall’Amministrazione.

Un nuovo servizio per i cittadini, che va ad implementare il sistema di raccolta a domicilio. Una bella novità accolta con favore anche dal sindaco che ha espresso la sua soddisfazione per un’attività richiesta da molti cittadini.