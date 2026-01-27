Parte il nuovo piano rifiuti: obiettivo 85% di raccolta differenziata

Una città più pulita, più efficiente e più sostenibile. Con l’avvio ufficiale del nuovo contratto tra il Comune di Abbiategrasso e Amaga Spa, in vigore da lunedì 2 febbraio 2026, prende forma un servizio di igiene urbana profondamente rinnovato, fondato su investimenti mirati, innovazione tecnologica e una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini. Il nuovo piano industriale punta a un traguardo ambizioso ma concreto: portare la raccolta differenziata dal 76% all’85%, attraverso un modello organizzativo più semplice, equo ed efficace. con la zonizzazione ottimizzata, misurazione puntuale nei condomini e presidio territoriale potenziato. Uno degli obiettivi più ambiti anche dall’assessore all’Ecologia Valter Bertani, sempre molto attento all’ambiente e al decoro urbano.

Efficienza operativa e nuova organizzazione delle zone

Il cambiamento parte dalla riorganizzazione del servizio. La città è stata suddivisa in nuove zone operative, pensate per rendere più chiara la consultazione dei calendari di raccolta e, allo stesso tempo, ottimizzare i percorsi dei mezzi. Un assetto che consente di ridurre l’impatto ambientale e aumentare l’efficienza complessiva della flotta, che potrà contare su 25 mezzi, un impiego medio di 40 operatori e un presidio territoriale esteso fino a 8–12 ore al giorno.

Riduzione dei rifiuti e tariffa puntuale nei condomini

La sostenibilità resta l’obiettivo centrale: il piano mira a ridurre la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato fino a 400 kg. Un’attenzione particolare è rivolta ai condomini, che rappresentano circa il 40% delle utenze e dove storicamente si registrano maggiori criticità nella qualità della raccolta. Dopo le prime sperimentazioni positive, verrà progressivamente estesa la misurazione puntuale anche in ambito condominiale, attraverso contenitori intelligenti.

Economia circolare: dallo scarto alla risorsa

Il nuovo contratto rafforza in modo deciso le politiche di economia circolare. Compostaggio domestico: già avviato nel 2025, viene ora potenziato grazie a un video-corso interattivo online, disponibile per tutti gli utenti. Rifiuti ingombranti: una separazione più accurata delle diverse frazioni consentirà di ridurre i costi di smaltimento, trasformando una voce di spesa in valore, con ricadute positive sulle tariffe.

Un servizio di assistenza su due livelli: territorio e digitale, sia con lo sportello fisico, che il servizio on line per gli utenti.