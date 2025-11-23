Parco poco illuminato, i cittadini raccolgono le firme

Oltre 200 persone hanno firmato la petizione che sarà presentata in Comune

Oltre duecento firme sono state già raccolte dai cittadini di Mazzo di Rho che si sono fatti promotori di una petizione formale indirizzata all’Amministrazione comunale. L’obiettivo è duplice: ottenere un miglioramento urgente dell’illuminazione nel Parco di via Rosselli e dotare l’area verde di servizi essenziali come un’area cani dedicata e nuove giostrine per i bambini.

“Il parco è sprovvisto di illuminazione, siamo preoccupati per la sicurezza”

«Siamo preoccupati soprattutto per la sicurezza dell’area verde,” spiega Daniela Orsi, promotrice dell’iniziativa. “Il parco è completamente sprovvisto di illuminazione pubblica nonostante sia circondato da numerose abitazioni. Accedervi di sera in assenza della benché minima fonte di luce rende l’area potenzialmente pericolosa e non ci sentiamo sicuri nell’attraversarla.» La preoccupazione per l’oscurità non riguarda solo il transito, ma anche il decoro e il quiete pubblica. «La mancanza di illuminazione incide anche sulla tranquillità del quartiere» aggiungono i residenti. «Soprattutto in estate, l’oscurità attira spesso compagnie di ragazzi che bivaccano fino a tarda sera, creando disturbo e disagi sonori all’intero vicinato.»

I firmatari della petizione chiedono un nuovo impianto di illuminazione e nuovi arredi per l’area verde

Oltre all’installazione di un impianto di illuminazione adeguato, i firmatari ritengono che l’aggiunta di nuovi arredi sia fondamentale per rendere il parco pienamente fruibile e in linea con le esigenze della comunità. Nello specifico, con la nostra raccolta firme chiediamo l’inserimento di giostrine per i bambini, a completamento degli attrezzi sportivi recentemente installati dall’Amministrazione, e di una specifica area cani. Quest’ultima è ritenuta indispensabile per sopperire alla cronica carenza di spazi dedicati, considerando anche che l’attuale area cani più vicina sarà spostata, allontanandosi ulteriormente dalla zona di via Rosselli e via Togliatti. I promotori confidano che le oltre 200 sottoscrizioni rappresentino un segnale forte affinché il Comune valuti con urgenza l’adozione di questi interventi, contribuendo a migliorare significativamente la qualità della vita dell’intera zona. Per coloro che volessero ancora aderire alla richiesta, è possibile firmare la petizione presso i bar del Centro Commerciale di Piazza Gandhi a Mazzo.