Parco poco illuminato, i cittadini raccolgono le firme

Oltre duecento firme sono state già raccolte dai cittadini di Mazzo di Rho che si sono fatti promotori di una petizione formale indirizzata all’Amministrazione comunale. L’obiettivo è duplice: ottenere un miglioramento urgente dell’illuminazione nel Parco di via Rosselli e dotare l’area verde di servizi essenziali come un’area cani dedicata e nuove giostrine per i bambini.
“Il parco è sprovvisto di illuminazione, siamo preoccupati per la sicurezza”
«Siamo preoccupati soprattutto per la sicurezza dell’area verde,” spiega Daniela Orsi, promotrice dell’iniziativa. “Il parco è completamente sprovvisto di illuminazione pubblica nonostante sia circondato da numerose abitazioni. Accedervi di sera in assenza della benché minima fonte di luce rende l’area potenzialmente pericolosa e non ci sentiamo sicuri nell’attraversarla.» La preoccupazione per l’oscurità non riguarda solo il transito, ma anche il decoro e il quiete pubblica. «La mancanza di illuminazione incide anche sulla tranquillità del quartiere» aggiungono i residenti. «Soprattutto in estate, l’oscurità attira spesso compagnie di ragazzi che bivaccano fino a tarda sera, creando disturbo e disagi sonori all’intero vicinato.»
I firmatari della petizione chiedono un nuovo impianto di illuminazione e nuovi arredi per l’area verde
Oltre all’installazione di un impianto di illuminazione adeguato, i firmatari ritengono che l’aggiunta di nuovi arredi sia fondamentale per rendere il parco pienamente fruibile e in linea con le esigenze della comunità. Nello specifico, con la nostra raccolta firme chiediamo l’inserimento di giostrine per i bambini, a completamento degli attrezzi sportivi recentemente installati dall’Amministrazione, e di una specifica area cani. Quest’ultima è ritenuta indispensabile per sopperire alla cronica carenza di spazi dedicati, considerando anche che l’attuale area cani più vicina sarà spostata, allontanandosi ulteriormente dalla zona di via Rosselli e via Togliatti. I promotori confidano che le oltre 200 sottoscrizioni rappresentino un segnale forte affinché il Comune valuti con urgenza l’adozione di questi interventi, contribuendo a migliorare significativamente la qualità della vita dell’intera zona. Per coloro che volessero ancora aderire alla richiesta, è possibile firmare la petizione presso i bar del Centro Commerciale di Piazza Gandhi a Mazzo.