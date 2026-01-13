La partecipazione ha premiato la proposta del parco calistenico, che sarà quindi l’intervento oggetto di realizzazione

Si è concluso il sondaggio promosso dall’Amministrazione comunale di Nerviano per raccogliere l’opinione dei cittadini sul futuro del parchetto di via Piemonte.

Parco e opere idriche: concluso il sondaggio proposto dall’Amministrazione

La partecipazione ha premiato la proposta del parco calistenico, che sarà quindi l’intervento oggetto di realizzazione. Il parco calistenico sarà uno spazio all’aperto dedicato all’attività fisica, dotato di attrezzature per l’allenamento a corpo libero, utilizzabili da ragazzi e adulti. Un’area pensata per favorire il benessere, lo sport e la socialità, valorizzando uno spazio verde di quartiere e rendendolo fruibile da una fascia ampia di popolazione.

I prossimi passi prevedono la predisposizione del progetto definitivo da parte di CAP Holding nell’ambito delle opere di compensazione legate alla realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione dell’acqua nella zona. Contestualmente alla realizzazione del parco, è prevista anche la messa a dimora di cipressi, con l’obiettivo di mitigare l’impatto visivo della struttura e migliorare l’inserimento dell’impianto nel contesto urbano.

Le altre opere che verranno realizzate

Sempre in relazione a un ulteriore impianto di potabilizzazione dell’acqua in via Quarto, sono previste altre opere di compensazione che interesseranno il parcheggio di via Kennedy, adiacente all’area di intervento.

In questo caso si procederà con una manutenzione straordinaria che comprenderà la nuova cordonatura per delimitare meglio gli spazi di sosta, l’installazione di nuove griglie per la raccolta delle acque piovane e la posa di un nuovo strato superficiale di asfalto. Rispetto al costo totale, per questi interventi l’Amministrazione comunale contribuirà con una spesa di circa 13.000 euro.

Oltre alla riqualificazione del parcheggio, sono previste anche opere di mitigazione ambientale con la fornitura e la messa a dimora di piante ad alto fusto nell’area verde adiacente alla recinzione dell’impianto allo scopo di schermare visivamente i manufatti e migliorare la qualità paesaggistica della zona.

L’esito del sondaggio e i successivi interventi confermano la volontà dell’Amministrazione di coniugare ascolto della cittadinanza, valorizzazione degli spazi pubblici e attenzione all’impatto ambientale delle nuove infrastrutture.