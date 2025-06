Parco del Ticino, i volontari dell'antincendio boschivo volano in Sardegna

È partita la nuova missione del Corpo Volontari del Parco del Ticino nell’ambito del progetto Gemellaggi Antincendio Boschivo 2025, promosso e coordinato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in collaborazione con Regione Lombardia e i volontari attivi sul territorio.

Parco del Ticino, i volontari antincendio volano in Sardegna

Anche per questa estate i volontari saranno impegnati in Sardegna, regione colpita ogni anno da incendi di vaste proporzioni. La base logistica sarà a Sant’Andrea Frius, punto strategico per il presidio del territorio e il coordinamento delle operazioni. Il contingente del Parco, articolato in nove turni settimanali consecutivi fino al 16 agosto, è composto da otto volontari per turno, di cui un capomissione, operatori con qualifiche di Dos, capisquadra e operatori con specializzazione nel contrasto agli incendi boschivi.

Tra i volontari anche alcuni nuovi operatori Aib giunti in Sardegna per accrescere la loro professionalità. Durante la missione, i volontari saranno impegnati in attività di vigilanza preventiva e di intervento diretto in caso di incendi, operando in sinergia con il sistema Aib della Sardegna, le strutture locali della Protezione Civile e i Corpi forestali regionali. Questo il commento del presidente del Parco, Ismaele Rognoni: