Parco dei Mughetti, attenzione alla presenza di cervi nelle ore notturne

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) dei Mughetti torna a richiamare l’attenzione degli automobilisti che attraversano le aree verdi comprese tra Gerenzano, Uboldo, Cerro Maggiore e Origgio.

Attenzione alla presenza di cervi nelle ore notturne

Nuove segnalazioni lungo le strade del PLIS: raccomandata la massima cautela, soprattutto nelle ore notturne. È stata infatti nuovamente rilevata la presenza di ungulati, in particolare cervi, all’interno del territorio del Parco, un segnale positivo per la biodiversità ma che comporta anche la necessità di una maggiore prudenza alla guida. L’invito, rivolto a tutti coloro che percorrono le strade che attraversano il Parco, è di moderare la velocità, soprattutto durante le ore notturne e nelle prime ore del mattino, quando gli animali tendono a muoversi più frequentemente.

Le strade maggiormente interessate dai passaggi

Gerenzano: Via Lepetit, Via Caravaggio, Via Risorgimento, Via Inglesina e Via per Uboldo;

Uboldo: Via dell’Acqua, S.P. 527, S.P. 25, Via Caduti della Liberazione e Via Cascina Regusella;

Cerro Maggiore: S.P. 198;

Origgio: Via per Cantalupo e Viale Europa.

Un rischio per la sicurezza

La presenza dei cervi può rappresentare un rischio per la sicurezza stradale se non si adottano comportamenti adeguati.

Il Parco dei Mughetti rinnova quindi il proprio appello: attenzione, prudenza e rispetto per la fauna sono fondamentali per garantire la convivenza armoniosa tra uomo e natura.