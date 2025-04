Parchi di Vighignolo, incontro con il sindaco Rubagotti

Dopo l'apertura del parco Ragno al bosco della Giretta in via Silone a Seguro, e le polemiche social di qualche cittadino dell'altra frazione di Settimo Milanese, Vighignolo, il sindaco incontra la cittadinanza.

Parchi di Settimo Milanese

L'appuntamento è fissato per lunedì 5 maggio. Obiettivo dell'incontro aperto a tutti è presentare gli interventi che l'amministrazione comunale ha programmato per migliorare i parchi di Vighignolo.

I lavori per Vighignolo

All'ordine del giorno la sostituzione dei gazebo e l'installazione tavoli e panche con giochi ludici (inizio lavori entro due mesi circa dallo stanziamento in bilancio), la riqualificazione "parchetto dei piccoli" tra le due scuole (inizio lavori a settembre/ottobre), la riqualificazione del parco giochi di Piazza Rossa (inizio lavori autunno 2026), il posizionamento delle panchine nell’area ingresso scuola materna in sostituzione del gioco complesso rimosso (metà maggio). Infine anche la valutazione realizzazione nuova area cani nel parco adiacente Via Don Minzoni.

Occasione di confronto

Ci si ritrova lunedì 5 maggio alle 21 nella sala polivalente della scuola di via Vighignolo, in via Matteotti 1. Tutti i cittadini sono invitati e l'amministrazione comunale annuncia che sarà la giusta occasione di dialogo. Oltre a presentare i progetti già definiti e di cui si attende la messa in campo, gli amministratori comunali a partire dal sindaco Fabio Rubagotti saranno a disposizione per raccogliere suggerimenti e spunti per il miglioramento della qualità di vita degli abitanti di Vighignolo.