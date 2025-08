Parcheggio Spugna: l’area di via Bersaglio riapre lunedì 4 agosto

OPERE PUBBLICHE

Lavori terminati con un mese di anticipo sul cronoprogramma

Il cantiere di via Bersaglio a Rho, per la trasformazione del parcheggio esistente in parcheggio Spugna, ha vissuto una fase di accelerazione e l’area di sosta verrà riaperta nella tarda mattina di lunedì con un mese di anticipo rispetto al 12 settembre, data annunciata a inizio lavori.

Le opere sono legate al progetto avviato da Città Metropolitana con gruppo Cap

Le opere sono legate al progetto avviato da Città Metropolitana con gruppo CAP per ridurre sul territorio le isole di calore, un piano che in città riguarda undici diversi spazi per una spesa totale pari a 6 milioni di euro. Invia Bersaglio, accanto al cimitero centrale, si sono stati ripresi tutti i camminamenti laterali alzandoli leggermente per non avere interferenze in futuro con le radici degli alberi. La pavimentazione è stata modificata: dall’asfalto si è passati a una copertura in autobloccanti drenanti (168mila in tutto) come avvenuto in altri parcheggi Spugna. Di conseguenza, lo smaltimento delle acque non sarà più convogliato in fognatura ma in vasche di drenaggio, evitando di sovraccaricare durante temporali e piogge la rete fognaria cittadina. Le piantumazioni sono rimandate alla stagione più adeguata, ovvero il prossimo autunno.

Dopo la pausa ferragostana, a partire dal 25 agosto i lavori si sposteranno su via Serra e sul cosiddetto Parcheggio ex Stie

Dopo la pausa di Ferragosto, a partire dal 25 agosto i lavori si sposteranno su via Serra e sul cosiddetto Parcheggio ex Stie, tra il benzinaio e i chioschi dei fioristi. Su via Serra si guadagneranno 50 centimetri di verde, per agevolare le radici delle piante, sistemando i marciapiedi. La sosta sarà mantenuta su un solo lato del raccordo stradale. Per quanto riguarda i lavori sull’area di sosta Stie, dal momento che, ogni sabato mattina, lì si svolge il mercato contadino della Coldiretti, a partire dal 30 agosto e fino al termine dei lavori previsto per la fine di ottobre, le bancarelle si sposteranno in una porzione di parcheggio in via Bersaglio.

L'assessore Giro: "Fatto il possibile per ridurre i disagi i rhodensi avranno di nuovo a disposizione il parcheggio"

“Si è fatto il possibile per ridurre i disagi collaterali alla chiusura del parcheggio; si restituisce un’area più accessibile, con pavimentazione drenante che riduce l’impatto dell’asfalto sul territorio – spiega l’assessora all’Ambiente, Valentina Giro – I rhodensi avranno di nuovo a disposizione il parcheggio a ridosso del cimitero, utile per raggiungere il centro, dove si trovano uffici e spazi commerciali. Sull’altro lato, in via Redipuglia, prosegue il cantiere Spugna che ha già portato a incrementare il numero di stalli di circa cento posti, rendendo la strada a senso unico verso il centro”.