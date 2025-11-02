Parcheggi rosa anche a Settimo

Anche Settimo Milanese adotterà i “parcheggi rosa”, i posti auto dedicati a donne in gravidanza e famiglie con neonati.

Parcheggi rosa

A Settimo Milanese è stata approvata la mozione presentata dalla lista Oltre che impegna la giunta comunale ad attivarsi per l’istituzione dei parcheggi rosa sul territorio comunale. Si tratta di un’iniziativa già adottata da diversi comuni nel territorio, ultimo dei quali Cornaredo, volta a creare dei posti auto dedicati alle donne in gravidanza e dei bimbi con neonati.

“Passo in avanti”

La mozione presentata dalla lista Oltre è stata accolta dall’intero consiglio comunale, con il voto favorevole di tutte le forze politiche rappresentate. Un importante risultato per facilitare la mobilità delle donne in gravidanza e delle famiglie con bambini piccoli.

«Desidero ringraziare tutti i consiglieri comunali per il voto unanime espresso sulla mozione – dichiara il capogruppo Ruggiero Delvecchio -. Questo risultato rappresenta un concreto passo avanti verso una comunità più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i cittadini. I parcheggi rosa sono un gesto di civiltà che renderà la nostra città più accogliente e rispettosa delle necessità delle donne incinte e delle famiglie con bambini piccoli».

Mozione lista Oltre

Con l’approvazione di questa mozione, il Comune di Settimo Milanese si impegna a individuare gli spazi più idonei per i parcheggi rosa e a dotarli della necessaria segnaletica.

«Prendiamo atto positivamente della disponibilità della maggioranza a collaborare e auspichiamo che i parcheggi rosa possano essere realizzati quanto prima – conclude Delvecchio -. Per quanto ci riguarda, siamo e saremo sempre disponibili per contribuire a rendere Settimo Milanese una città più accogliente e vicina a tutti i suoi cittadini, anche con semplici proposte come questa».