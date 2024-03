Parabiago sotto i ferri: i lavori contro gli allagamenti entrano nel vivo

A Parabiago al via i lavori di Gruppo Cap per potenziare la rete fognaria. Apre il cantiere in via Sabotino: un milione di euro di investimenti per un primo step di lavori per migliorare il servizio sulla rete fognaria.

Sul piatto un milione a potenziamento della rete fognaria

Un investimento di un milione di euro per potenziare la rete fognaria, prevenire gli allagamenti e far fronte agli effetti degli eventi meteorici estremi causati dal cambiamento climatico grazie a un intervento in via Sabotino che ha la finalità strategica di migliorare il servizio su gran parte del territorio comunale.

I lavori andranno avanti per 180 giorni

I lavori inizieranno nel mese di marzo, proseguiranno per 180 giorni, interesseranno un tratto lungo oltre mezzo chilometro e, per contenere i disagi per i cittadini, Gruppo CAP opererà su porzioni successive di circa 100 metri per volta.

“Siamo partiti tempo fa nel pensare progetti risolutivi ai problemi di allagamenti che la città subisce ogni volta che si verificano piogge intense ed estreme, commenta il sindaco Raffaele Cucchi. Lo abbiamo fatto coinvolgendo Gruppo CAP che ringrazio per la professionalità con la quale ha operato e sta operando tutt’ora. Si tratta di interventi strutturali importanti e non scontati. Cercheremo, nella gestione del cantiere, di recare meno disagi possibili alla cittadinanza a fronte di un beneficio evidente”.

"Con questo intervento miglioreremo la qualità della vita dei parabiaghesi"

“Si tratta di un importante intervento che consentirà di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini di Parabiago, e che si inserisce nella più ampia strategia di riqualificazione della rete idrica della Città metropolitana di Milano, spiega Alessandro Reginato, direttore servizio idrico di Gruppo CAP. Stiamo infatti realizzando un vasto programma di interventi adottando anche tecnologie innovative come, per esempio, nuovi strumenti di monitoraggio e di modellizzazione per la manutenzione e la pianificazione predittiva. Allo stesso modo, stiamo sviluppando un ampio programma di interventi che impiegano tecnologie basate sulla natura, le Nature Based Solution, per alleggerire il carico di acque meteoriche che la nostra rete si trova a dover gestire, in particolare in occasione di bombe d’acqua ed eventi eccezionali causati dal cambiamento climatico”.

Il contenuto degli interventi

I lavori prevedono il rifacimento del tratto di rete con tubature di diametro maggiore, così da evitare quei cedimenti stradali che si erano registrati negli ultimi tempi. Oltre al tema della sicurezza, l’intervento consentirà inoltre di ridurre il fenomeno delle cosiddette acque parassite, che consiste nell’infiltrazione all’interno della fognatura di acque pulite che da un lato sovraccaricano la rete e dall’altro rendono meno efficace il processo di depurazione. Infine, grazie al collegamento con la vasca in via di realizzazione nell’area del cimitero, l’intervento concorrerà alla mitigazione degli allagamenti che, in occasione di forti piogge, si verificano nel sottopasso di via Matteotti. I lavori partiranno dall’incrocio di via Sabotino con via Carso e via Montenero, per proseguire poi nel tratto compreso fino a via Zanella, quindi, in quello fino all’incrocio con via Cesare Battisti e termineranno con il tratto di via Galilei fino all’incrocio con via Brescia. L’accesso pedonale alle vie interessate sarà sempre garantito, mentre sono previste deviazioni del traffico automobilistico, indirizzato sulle vie adiacenti. Le deviazioni saranno adeguatamente segnalate con opportuno anticipo. Nei tratti successivi in cui si svilupperà il cantiere (come detto diviso in porzioni da 100 o 150 metri), dovranno essere interdetti i passi carrai presenti. I residenti verranno preventivamente avvisati della impossibilità di utilizzare il passo carraio per il periodo in cui il cantiere insiste proprio davanti alla loro abitazione.

Le opere collaterali

L’area logistica verrà realizzata presso il parcheggio di fronte al cimitero, occupandone solo una parte. Il parcheggio sarà comunque garantito predisponendo un senso unico di marcia, che prevede invariata l’entrata di via Sabotino, mentre per l’uscita sarà predisposta un’apposita rampa che darà su via Enrico Butti. L’attività economica presente all’interno del parcheggio non verrà interessata dalle lavorazioni. Al termine dei lavori verrà realizzato un ripristino provvisorio: per completare i ripristini definitivi sarà infatti necessario attendere il normale tempo di assestamento del terreno dopo gli scavi. Inoltre, terminati i lavori di rifacimento della rete fognaria, l'Amministrazione comunale interverrà per effettuare opere di riqualificazione dell'area, compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche, la revisione della viabilità e la sistemazione dei marciapiedi.

Il commento dell'assessore Quieti

“Il cantiere che partirà a marzo rientra in una vision più ampia di interventi risolutivi della capacità fognaria di raccogliere acqua ed evitare gli allagamenti che conosciamo, commenta Dario Quieti, assessore ai Lavori pubblici di Parabiago. la calendarizzazione dei lavori prevede di proseguire a step e con logica di interventi e ripristino per evitare eccessivi disagi alla viabilità. Una volta terminati i lavori di competenza di Gruppo CAP, abbiamo già programmato come Amministrazione, interventi significativi per migliorare le strade e la loro fruizione. Abbiamo, infatti, destinato ben mezzo milione di euro per un progetto più ampio e complesso che prevede anche di sistemare in modo definitivo la viabilità del quartiere coinvolto”.

I lavori rientrano in una visione complessiva più mirata e risolutiva

L’intervento di via Sabotino è interamente finanziato da Gruppo CAP (998mila euro) e si inquadra all’interno di una serie di lavori sulla rete fognaria della città con una visione complessiva più mirata e risolutiva. In particolare, si fa rifermento ai lavori sulla rete fognaria di via Foscolo e alla realizzazione delle due vasche volano in via Dante Alighieri e in prossimità dell’area adiacente il cimitero. Tutti interventi coordinati fra loro e funzionali all’obiettivo di migliorare il servizio, far fronte agli allagamenti e rendere il territorio più resiliente rispetto agli effetti del cambiamento climatico, che rende sempre più frequenti i fenomeni meteorici estremi.