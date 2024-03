Minori e fragili: Casa Raffaella cerca un gestore

In questi giorni, l’Amministrazione comunale di Parabiago, mantenendo fede a un impegno preso e in rispetto al lascito testamentario, ha pubblicato una manifestazione di interesse per la ricerca di soggetti pubblici e/o privati del Terzo Settore (ma non solo), interessati all’utilizzo di questi spazi con la finalità di realizzare e gestire servizi socioeducativi e sociosanitari rivolti a minori o comunque a soggetti fragili. Sono quelli riconducibili a “Casa Raffaella” , donazione di cui si era resa protagonista una cittadina negli scorsi anni.

Il lascito della cittadina parabiaghese

In particolare, è stato il lascito della cittadina parabiaghese E.B. al Comune di Parabiago a definire la destinazione d’uso dell’immobile sito in via Santini/angolo via Principe Amedeo ed angolo via Turati.

“Facciamo appello a tutte quelle realtà del terzo settore che hanno già esperienza nella gestione dei servizi socioeducativi e sociosanitari rivolti ai minori - commenta l’assessore alle Politiche sociali Elisa Lonati - Gli immobili ereditati dalla signora E.B. sono spazi che, se adeguati alle esigenze normative, ben si prestano ad accogliere questo tipo di servizi. Soprattutto la ex abitazione presenta un giusto equilibrio tra riservatezza e vita comunitaria. Confidiamo nell’interesse di coloro che già si occupano di realtà similari e realizzare, in questo modo, non solo un desiderio testamentario, ma anche servizi socioeducativi e sociosanitari più prossimi al nostro territorio.”.

Le caratteristiche dell'abitazione

La ex abitazione della signora E.B., denominata “Casa Raffaella” in ricordo della figlia scomparsa prematuramente in giovane età, è composta di molteplici spazi utilizzabili:

- una casa di civile abitazione disposta su 3 piani (450 mq), avente una piscina

- coperta ed un porticato al piano terreno (180 mq);

- un laboratorio con annessi locali ad uso ufficio, deposito, ripostiglio, spogliatoio, quadri elettrici e servizi (500 mq);

- un appartamento indipendente duplex disposto su due piani (140 mq);

- vani rustici ad uso sgombero/deposito con annessi ripostigli (mq 120);

- un’area cortilizia comune, oltre alle aree pertinenziali annesse ai suddetti

- fabbricati (960 mq);

-un giardino (540 mq).

Le modalità di adesione alla manifestazione

I soggetti interessati dovranno far pervenire presso il protocollo dell’Ente comunale le proposte progettuali entro e non oltre le ore 12.00 del 21 marzo 2024. L’Amministrazione comunale si riserva di prendere in considerazione anche solo una proposta progettuale pervenuta. Sarà possibile avere chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse, nonché visionare gli immobili oggetto della stessa, inviando una mail a: servizisociali@comune.parabiago.mi.it

Il monito del sindaco