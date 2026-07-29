Palloncini bianchi e una chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Parabiago gremita per l’ultimo saluto ad Alessandra Viscomi, la 24enne morta in seguito ad un arresto cardiaco mentre svolgeva attività fisica.

Parabiago si ferma per l’ultimo saluto ad Alessandra Viscomi

La cerimonia è stata celebrata da don Giorgio Guidi, vicario parrocchiale di Villastanza e Villapia. Il sacerdote ha invitato i presenti a custodire il ricordo della giovane e farlo diventare un invito a vivere amicizie belle.

Il ricordo di fidanzato e colleghe

Tanti i ricordi letti nel corso della celebrazione, tra cui quello del fidanzato Alessandro:

“Ciao amore, a te che un sorriso ce l’hai sempre strappato senza troppa fatica. Eppure da qualche giorno è diventata la cosa più difficile. Sei stato il dono più bello che la vita mi ha dato. Ti voglio ringraziare a nome di tutti per la bontà d’animo, la generosità, la voglia di aiutare chi aveva bisogno. Cercavi soluzioni ad ogni problema, anche quando quest’ultimo non era il tuo. Noi adesso restiamo qui, con tutto che ci cade addosso. Ripartiremo per te, è ciò che avresti voluto. Penso a quante volte ti arrabbiavi con me, in quanto materialista, razionale e a volte insensibile. Godiamocela la vita, mi dicevi. Togliti questa fissa dei soldi, non ti risolveranno tutti i problemi. Quanta ragione avevi. Ora non c’è cifra che ti potrà riportare indietro”.

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Poi quello delle colleghe e amiche:

“Salutiamo una persona che è stata oltre che collega un’amica. Abbiamo imparato a sceglierci ogni giorno. Col tempo siamo diventati famiglia. Tu, Ale, eri la nostra anima leggera. Hai riempito le nostre giornate con i tuoi piccoli gesti. Eri precisa, ordinata. Così ti prendevi cura delle tue colleghe. Sarai con noi nei ricordi, nel quotidiano e nelle risate che condivideremo insieme. Ti ricorderemo con le tue scarpette rosse che attraversi il corridoio della sede e il tuo saluto, inconfondibile, che recitava “Ciao bella””.

Al termine della celebrazione, il feretro è uscito accompagnato da una grande folla di persone che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia in questo momento di forte dolore. L’uscita della giovane ragazza è stata inoltre accompagnata da un lungo applauso e dal lancio di palloncini bianchi che, come lei, sono volati verso il cielo.