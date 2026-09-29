Parabiago celebra San Francesco con annullo filatelico e mostra

Poste Italiane partecipa alle celebrazioni per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi con uno speciale annullo filatelico realizzato in occasione della mostra “Eggs on the Moon – Laudato sii”, in programma il 10 ottobre 2026 presso la chiesa di Piazza Maggiolini a Parabiago.

Un’occasione di riflessione sui valori francescani

L’iniziativa, promossa dal Comitato organizzativo presieduto da Antonio Patanè, intende lasciare una testimonianza sul territorio e offrire un’occasione di riflessione sui valori francescani della fraternità, della custodia del creato e della speranza. Nell’ambito dell’evento sarà inoltre esposta una copia dell’originale del testamento spirituale del Santo.

Al centro dell’evento l’artista Giorgio Arrigoni con la mostra ispirata al Cantico

Protagonista dell’esposizione sarà il maestro Giorgio Arrigoni, autore del progetto artistico Eggs on the Moon, un percorso che attraverso simboli come l’uovo, la luna, le stelle e la croce propone una riflessione sui temi della nascita, della rinascita e del rapporto tra uomo, natura e trascendenza. La mostra si ispira al Cantico delle Creature, offrendo una rilettura artistica contemporanea del messaggio di armonia tra uomo e creato espresso da San Francesco.

La cartolina filatelica e l’annullo di Poste

Per l’occasione, Poste Italiane ha realizzato una speciale cartolina filatelica e un annullo figurato dedicati all’evento. L’immagine riproduce un’opera di Giorgio Arrigoni con il volto di San Francesco rivolto verso la luna in un cielo stellato, accompagnato dalla citazione: «Laudato sii, o mio Signore, per sora luna e le stelle».

Lo speciale annullo riprende il titolo della mostra e gli elementi iconografici del progetto artistico, trasformando l’iniziativa in una testimonianza filatelica dell’incontro tra arte, spiritualità e territorio.

Il programma dell’evento

Alle 14.30 è prevista la cerimonia di bollatura, alla presenza di Giacomo Sartori, sindaco della città di Parabiago, del cardinale Francesco Coccopalmerio, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, di don Maurilio, prevosto della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso di Parabiago, di Antonio Patanè, rappresentante del Comitato Organizzativo, del maestro Giorgio Arrigoni e di rappresentanti di Poste Italiane. Presso lo stand di Poste Italiane saranno disponibili la cartolina dedicata all’evento, prodotti filatelici emessi per le celebrazioni dell’Ottavo Centenario di San Francesco d’Assisi e del Cantico delle Creature, oltre alle più recenti emissioni filateliche. Al termine della manifestazione, il timbro figurato resterà disponibile per i successivi 60 giorni presso lo sportello filatelico di Parabiago, in Viale Marconi, per essere successivamente depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma.