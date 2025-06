Paolo Rossi, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, protagonisti della nuova stagione al de Silva

Spettacoli di grande qualità, personaggi molto popolari capaci di conquistare grande pubblico, registi e attori pronti a innovare ea fare della sala di piazza Jannacci la loro sala prove. La nuova stagione del Teatro Civico Roberto de Silva è stata presentata nei giorni scorsi dall’assessore alla cultura Valentina Giro, dal sindaco Andrea Orlandi e dal presidente della Fondazione Teatro Civico, Fiorenzo Grassi

Primo appuntamento il 10 ottobre con il Barbiere di Siviglia

«Il 10 e 12 ottobre - ha detto Fiorenzo Grassi iniziando la presentazione del cartellone avremo il “Barbiere di Siviglia” con una compagnia di canto stellare e Figaro interpretato da Vincenzo Nizzardo , il 28 e 30 novembre, “La Tragédie de Carmen”, nella messa in scena di Peter Brook , mai diventata polverosa» Il 5 novembre «Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn» nella versione di Elio e dell'Orchestra Filarmonica italiana diretta da Jacopo Brusa, il 12 novembre «Goldoni il teatro comico» con la Compagnia Invisibile Kollettivo. Il 21 dicembre The New York Gospel Choir in «Seasons Of love» per un Natale carico di passione ed energia.

San Silvestro a teatro con Paolo Rossi poi il 24 gennaio Solenghi e Lopez

San Silvestro a teatro con Paolo Rossi nella sua «Operaccia satirica». Il 9 gennaio 2026 tonerà l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali diretta da Alessandro Bonato in un concerto mozartiano. Il 15 gennaio Alessandro Bergonzoni con «Arrivano i Dunque», il 24 gennaio Tullio Solenghi e Massimo Lopez si racconteranno in «Dove eravamo rimasti», una «forma di varietà irresistibile che farà morire dal ridere». Arturo Cirillo il 12 febbraio propone il suo «Don Giovanni» di Molière; il 19 febbraio «La grande magia» di Eduardo de Filippo sarà proposta da Natalino Balasso. Il 26 febbraio «Pazza» di Tom Topor con Vanessa Gravina e Nicola Rignanese . Il 6 marzo «Trappola per topi» di Agatha Christie con Ettore Bassi e il 24 marzo «Rumori fuori scena» di Frayn con The Kitchen Company. Il 19 aprile «Olympiade» con il Ballet Opéra Grand Avignon , infine il 28 aprile «La scortecata» di Emma Dante.

L'assessore Giro Non solo spettacoli, stiamo lavorando con le scuole per riflettere sui problemi del bullismo

«Non solo spettacoli - ha spiegato l’assessore alla cultura Valentina Giro - stiamo lavorando molto con le scuole, il teatro vive se è amato e partecipazione, non solo dagli abbonati ma da un pubblico ampio che abbraccia gli anziani ei più piccoli. Con i docenti riflettiamo su cosa possa aiutare i percorsi educativi, si parlerà di bullismo di temi attuali, ma anche di creatività e immaginazione.»