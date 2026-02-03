Palio di Legnano: si sono riuniti gli stati generali

Si sono svolti sabato 31 gennaio, presso il Castello di Legnano, gli Stati Generali del Palio di Legnano, un incontro in plenaria che ha riunito attorno allo stesso tavolo tutti gli addetti ai lavori: rappresentanti delle Contrade, Collegio dei Capitani, Famiglia Legnanese, Amministrazione comunale e Fondazione Palio.

La scelta del nome “Stati Generali” non nasce dal desiderio di attribuire un titolo solenne a una riunione, ma da un’idea molto semplice e concreta: fermarsi, sospendere per un momento il ritmo consueto e interrogarsi insieme su una domanda fondamentale.

«Quale immagine del Palio, delle Contrade e della comunità vogliamo consegnare a chi guarda, oggi e nei prossimi anni?» questa la domanda che ha dato inizio al confronto.

Uno spazio di ascolto e confronto

«L’incontro non aveva l’obiettivo di impartire lezioni, definire linee già scritte o assumere decisioni operative – sottolinea il presidente di Fondazione Palio, Luca Roveda -. Al contrario, si è configurato come uno spazio di ascolto, confronto e condivisione, nel quale anche il dissenso – legittimo e naturale – potesse trovare posto all’interno di una riflessione comune e consapevole».

Gli interventi del Presidente della Fondazione Palio, Luca Roveda, del Cavaliere del Carroccio, della dott.ssa Carla Marinoni e del professor Piersergio Allevi hanno avuto proprio questa funzione: raccogliere stimoli, sollecitare domande, offrire chiavi di lettura utili a un percorso che guarda al futuro del Palio senza mettere in discussione la sua identità e i suoi valori fondanti.

Dove si intende andare

«Gli Stati Generali rappresentano così un primo passo, non un punto di arrivo – conclude Roveda -: un’occasione per condividere maggiore consapevolezza su ciò che il Palio è oggi e su dove intende andare, nel rispetto della sua storia e del ruolo centrale delle Contrade, rafforzando al tempo stesso la capacità di dialogo con la città e con chi al Palio si avvicina da osservatore».

Un metodo di lavoro che la Fondazione Palio intende coltivare anche in futuro, nella convinzione che il confronto aperto e partecipato sia una risorsa, non un rischio, per una manifestazione che da secoli appartiene alla comunità legnanese.