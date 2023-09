Palio: conto alla rovescia per la gara

Si stanno scaldando i motori per la 44esima edizione del Palio di San Pietro di Abbiategrasso. Ieri contrade per le vie del centro e premiazione dei vincitori del concorso “Dipingi il Cencio”.

Una festa per la città

Ieri, domenica 24 settembre 2023, le contrade che parteciperanno alla manifestazione hanno sfilato per le vie cittadine, per poi confluire nel centro della città in piazza Marconi, sede del Municipio, dove il sindaco Cesare Nai ha svelato il cencio che sarà assegnato al vincitore. e premiati i ragazzi che hanno realizzato l’opera vincendo il concorso “dipingi il Cencio”.

La commissione composta dal Presidente Tiziano Perversi, i cinque Capitani e l’Assessore alle Politiche Scolastiche Marina Baietta, ha visionato quindici Bozzetti provenienti dalle varie scuole secondarie di primo grado di Abbiategrasso.

I vincitori sono Matthew Abbinante, Henri Gjikolaj della classe 3^ B della scuola “Aldo Moro”, sotto la supervisione del Professore di Educazione Artistica.

Gara il 1 ottobre

Domenica 1 ottobre 2023, dopo la sfilata storica per le vie della città che partirà dal Castello Visconteo alle 15, la grande sfida alle 17 al quartiere fiera, quando si contenderanno il palio le cinque contrade : Gallo, Legnano, Nuova primavera, Piattina e San Rocco.