Palestra scuola primaria, conclusa la riqualificazione

Terminati i lavori alla palestra della scuola primaria di via don Sturzo a Cornaredo.

Riqualificazione

La palestra della scuola primaria di via Don Sturzo ha cambiato volto. Si sono infatti conclusi i lavori di riqualificazione avviati durante l’estate dall’Amministrazione comunale, che hanno interessato la pavimentazione sportiva, gli spogliatoi e i servizi della struttura.

Il cantiere, per un importo di circa 150mila euro, ha visto la sostituzione della pavimentazione ormai fortemente deteriorata, il rifacimento degli impianti degli spogliatoi, la tinteggiatura dei locali e la realizzazione di un nuovo servizio igienico accessibile alle persone con disabilità. Un intervento strutturale che restituisce alla scuola e alle associazioni sportive del territorio una palestra più sicura, funzionale, moderna e accessibile.

“Oltre le semplici manutenzioni”

“Abbiamo scelto di intervenire in maniera complessiva, andando oltre le semplici manutenzioni che negli anni si erano rese necessarie, per risolvere in modo definitivo le principali criticità della palestra – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Renato Tiraboschi -. La riqualificazione della palestra di via Don Sturzo si inserisce in un programma più ampio di manutenzioni e interventi sulle scuole di Cornaredo che stiamo portando avanti da inizio mandato”.

Tra i principali lavori realizzati ci sono gli interventi alla Scuola Muratori, con la sostituzione della caldaia e rifacimento dei serramenti, il cui completamento dell’ultimo blocco è previsto per la prossima estate. Quello alla scuola IV Novembre relativo il rifacimento dei servizi igienici. Al Plesso di via Volta la messa in funzione delle classi Montessori e la riqualificazione di alcune aule. Infine, alla Scuola Curiel, il rifacimento servizi igienici e primo lotto di lavori sulle aule, con la sostituzione delle pareti divisorie e dei serramenti interni.

Scuola priorità