Palestra della scuola Tosi, generatori d’aria calda per risolvere subito il problema del freddo

Freddo nella palestra della scuola Tosi, in arrivo generatori di aria calda.

Palestra Tosi al freddo, in arrivo motori per scaldare l’ambiente

Oggi, lunedì 1 dicembre, la Giunta comunale ha deliberato il noleggio di motori che convoglieranno aria calda nella palestra e che saranno attivati durante la prossima settimana. L’utilizzo di questi motori rappresenta una soluzione temporanea a un problema che risiede nelle vecchie condutture. L’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi ricorda:

“Sull’impianto di riscaldamento del complesso Manzoni-Tosi, grazie ai fondi del Pnrr, abbiamo investito oltre due milioni di euro. Il lavoro fatto, per rimediare ai problemi che dava un impianto del 1978, è stato enorme, ma non è ancora concluso, date le sue dimensioni imponenti. Da una parte i tecnici sono impegnati, per la complessità del sistema, a monitorare e mettere a punto la nuova caldaia, essendo questa la sua prima stagione termica di funzionamento (da qui alcune criticità avute nei giorni scorsi alla Manzoni che si stanno risolvendo), dall’altra restano alcuni elementi originali nell’impianto di distribuzione che, data l’età e la carenza di manutenzioni nei decenni scorsi, danno dei problemi. Su questi interverremo a gennaio riuscendo a risolvere, contestualmente a quello della palestra, un altro problema emerso in questi giorni, quello delle docce fredde negli spogliatoi della palestra stessa”.

“Problemi che derivano da un impianto che ha quasi 50 anni di vita”

“Mi rendo perfettamente conto che questa situazione rappresenti un disagio per le scuole e le società sportive che utilizzano la palestra, ma questi problemi derivano da una situazione di partenza, quella di un impianto con quasi 50 anni di vita, per cui occorrono risorse, tempo per gli interventi, e quindi anche pazienza, per porre rimedio”.

Nella foto di copertina: la dirigente del settore Opere pubbliche del Comune di Legnano Rosalba Russo, gli assessori Marco Bianchi, Guido Bragato e Ilaria Maffei, il sindaco Lorenzo Radice e la dirigente scolastica Maria Carelli nella palestra Tosi in occasione di un sopralluogo effettuato lo scorso marzo