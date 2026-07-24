Palestra Castoldi : fondi da Regione per gli spogliatoi

La Palestra Castoldi è un impianto sportivo comunale situato in Via Fratelli di Dio 1 ad Abbiategrasso, recentemente ristrutturato e riqualificato tramite i fondi del Pnrr, all’interno di un più ampio progetto di efficientamento energetico che ha interessato le scuole comunali della città.

Fondi da Regione per gli spogliatoi

“Alla palestra Castoldi 160mila euro per restituire a giovani e associazioni spazi più dignitosi. Chi frequenta ogni giorno la palestra Castoldi, dagli studenti alle società sportive, deve poter contare su ambienti adeguati e decorosi. Per questo abbiamo ottenuto 160mila euro da Regione Lombardia destinati al rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici dell’impianto di via Fratelli di Dio” Matteo Forte, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presenta così il finanziamento approvato con un proprio emendamento all’assestamento al bilancio regionale. Le risorse permetteranno al Comune di Abbiategrasso di realizzare un intervento di manutenzione straordinaria su spazi essenziali per il funzionamento della palestra.

La Castoldi è una struttura conosciuta e utilizzata da numerosi ragazzi, famiglie e associazioni del territorio. Proprio l’intensità delle attività rende necessario intervenire sulle parti maggiormente soggette a usura, migliorando le condizioni di accoglienza per atleti e utenti.

“Parliamo di lavori che possono sembrare meno evidenti rispetto al rifacimento di un campo, ma che incidono direttamente sulla qualità dell’esperienza sportiva. Spogliatoi e servizi efficienti sono il primo biglietto da visita di un impianto e una condizione indispensabile per utilizzarlo pienamente”, aggiunge Forte.

Il contributo regionale consentirà quindi di rinnovare una dotazione pubblica importante per la vita sportiva di Abbiategrasso, sostenendo il lavoro quotidiano delle realtà locali e offrendo soprattutto ai più giovani un luogo più funzionale nel quale allenarsi e stare insieme.