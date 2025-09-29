Palestine Action Italia blocco lo stabilimento della Leonardo: “Stop al genocidio”

Gli attivisti hanno usato delle catene per impedire l'accesso al sito che produce armi per Israele. Un lavoratore: "Non tutti i dipendenti sono contenti di farlo"

Palestine Action Italia ha bloccato i cancelli dello stabilimento della Leonardo a Nerviano.

Palestine Action Italia blocca la Leonardo

“Fermiamo il genocidio”. Questo il grido lanciato dagli attivisti di Palestine Action Italia-Palestina Libera che la mattina di oggi, lunedì 29 settembre 2025, hanno bloccato con catena lo stabilimento di Nerviano della Leonardo, azienda attivissima nel campo della difesa e che produce armi per Israele. I membri del gruppo hanno bloccato l’entrata delle vetture, spiegando quello che sta avvenendo nella Striscia di Gaza e non solo.

“Fermiamo il genocidio”

“Mentre Leonardo conta i profitti, a Gaza continuiamo a contare le vittime” hanno ricordato gli attivisti – Una classe di 30 bambini al giorno sparisce dalla faccia della terra a causa delle armi che commerciate – hanno proseguito gli attivisti – Non bastano azioni simboliche per fermare il genocidio, dobbiamo intaccare la macchina economica; dobbiamo costringere i nostri governi a prendere posizione, perchè prendono posizione solo quando gli vai a intaccare l’economia. Sono anni che portiamo avanti queste richieste, non sappiamo più cosa fare per farci ascoltare: è per questo che dobbiamo essere tutti uniti, portarle avanti tutti insieme perchè una voce da sola non si fa sentire”.

Un dipendente: “Non tutti siamo favorevoli a produrre armi per Israele”

Fuori dai cancelli anche un lavoratore della Leonardo: “Io sono qua seduto oggi come dipendente Leonardo per dire che non tutti i dipendenti Leonardo sono favorevoli a continuare a fornire armi a Israele, non tutti sono d’accordo sul far sfruttare il proprio tempo e proprie competenze per alimentare un genocidio” le sue parole.