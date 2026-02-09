Paese in festa per l’arrivo dell’Arcivescovo Mario Delpini

L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha svolto la sua visita pastorale a Canegrate.

L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha fatto tappa in paese

La comunità di Canegrate, guidata dal parroco don Marcello Barlassina, è stata in festa per l’arrivo in paese dell’Arcivescovo Mario Delpini, impegnato nella visita pastorale. Grande accoglienza per il sacerdote nella giornata di sabato 7 febbraio 2026: alle 17.17 visita privata al cimitero, alle 17.30 in chiesa per l’incontro con le famiglie dei ragazzi dell’Iniziazione cristiana, alle 18 Delpini ha poi presieduto la Messa al termine della quale ha consegnato ai nonni le Regole di vita; la visita si è poi conclusa alle 19.30 in canonica con l’incontro con il Consiglio pastorale e degli Affari economici. Presente anche il sindaco Matteo Modica e altri membri della Giunta comunale e della minoranza oltre alla Polizia Locale.