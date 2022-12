Sono in fase di distribuzione le numerose Scatole di Natale raccolte anche in questo 2022 nei centri sportivi di Settimo Milanese e Cornaredo, pacchi dono per chi ha bisogno.

Pacchi dono

I doni dei cittadini raccolti per un mese nelle strutture gestite dall’Us Settimo sono stati nei giorni scorsi consegnati al Comitato di Settimo della Croce Rossa Italiana e alla Caritas di Cornaredo.

Sono queste associazioni, su indicazione dei Servizi sociali dei due comuni coinvolti, a consegnare i pacchi alle famiglie e alle persone del territorio in stato di necessità.

Croce rossa e Caritas

«L'U.S. Settimo Milanese ringrazia di cuore tutti i partecipanti che hanno contribuito alla raccolta delle Scatole di Natale».

«Anche quest'anno per le famiglie meno abbienti del territorio che, su segnalazione dei servizi sociali del Comune, ricevono mensilmente il pacco viveri, ci siamo adoperati per permettere loro di passare il Natale con un po' più di allegria. Grazie al nostro sponsor Asiantrade Cash & Carry Srl riceveranno panettoni e pandoro. Grazie a U.S. Settimo Milanese e Circolo "Acli Seguro" Settimo Milanese per la raccolta dei pacchi regalo da destinare ai più piccoli» scrive il comitato sul propri canali social.