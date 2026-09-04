Ozzero si accende con la Patronale

Il weekend più atteso dell’anno è qui! La festa della Madonna della Cintura torna con un programma pazzesco dal 4 al 7 Settembre 2026. Il piccolo Comune di Ozzero si accende, le sue vie e piazze tornano a vivere, è la festa della comunità .

Il ricco carnet di appuntamenti

Tanti eventi, tante emozioni. Ad aprire le danze, questa sera venerdì 4 settembre, sarà la serata “Note & Cinema”. L’appuntamento è nel suggestivo cortile di Palazzo Cagnola, dove le colonne sonore dei grandi film storici faranno da sfondo a un apericena all’aperto. Una serata sotto le stelle per iniziare con eleganza, in uno degli spazi più caratteristici di Ozzero.

Il ricco carnet di appuntamenti prosegue sabato 5 settembre con “Effetto Notte Ozzero”, la Notte Bianca che negli anni è diventata uno degli eventi più popolari del calendario locale. Cosa ci sarà: street food, musica dal vivo, mostre d’arte e mercatini vintage animeranno le vie del paese fino a tarda ora. Un programma pensato per tutte le generazioni.

Domenica tra sport e processione: protagonista della mattina sarà il Gran Premio della Torre che compie sette anni, la gara ciclistica per giovani ciclisti che nel corso degli anni ha conquistato sempre più appassionati delle due ruote dell’Abbiatense. Il pomeriggio sarà caratterizzato dalla merenda per i bambini, spazio all’agility dog per i quattrozampe e i loro conduttori, e infine l’aspetto religioso della festa la solenne processione, momento centrale della festa patronale dedicata alla Madonna della Cintura.

La tradizionale risottata

Lunedì 7 settembre , a chiudere la Festa della Madonna della Cintura Ozzero 2026 ci sarà uno degli appuntamenti più amati: la risottata per le vie del paese, accompagnata da musica dal vivo. Un finale all’insegna della convivialità e dello stare insieme, dove il senso di comunità prevale, come vuole la tradizione delle feste di paese.