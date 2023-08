Ozzero: Patronale ricca di eventi

Festa Patronale ricca di manifestazioni. L’estate a Ozzero si chiude con la festa del paese, una kermesse ricca di eventi che coinvolgeranno tutta la cittadinanza dal 1 al 4 settembre 2023.

Notte bianca e luna park

Quest’anno si inizia venerdì 1 settembre con la musica di L’Italia canta Max, live show tributo a Max Pezzali e agli 883 al parco Cereda dalle 20 con ingresso gratuito. La giornata successiva sarà il momento di Effetto notte, la notte bianca che cala sul paese con street food, musica, intrattenimento, bancarelle e tanto altro, senza dimenticare il divertimento offerto dalle giostre del Luna park.

Il Gran premio della torre

Domenica 3 settembre un calendario che spazia dalla gara ciclistica “Gran premio della torre”, una classica giunta alla quarta edizione, con partenza alle 9.30 per le vie del paese. Il pomeriggio sarà caratterizzato da uno spettacolo per bambini al parco Cagnola con lo show “Buon viaggio Pippi” alle 16. Per gli amanti delle auto d’epoca, esposizione di modelli unici dalle 15 alle 1 in via Pavese. Alle 17.30 al viale dello Sport uno spettacolo equestre e la possibilità dei più piccoli di cavalcare un pony. IN serata dopo cena, alle 21, processione per le vie del paese della Madonna della Cintura; oltre tanto divertimento al luna park che sarà allestito per tutta la durate dei festeggiamenti. Lunedì 4 si chiude la Patronale con la risottata in via Pavese, una serata resa ancora più originale dalla colonna sonora di Davide Mugo e Gabriele Ganbry Quaggia.

A tutti i cittadini di Ozzero e dei comuni vicini, un lungo weekend da trascorrere all’aperto, prima di riprendere la routine quotidiana dopo la pausa estiva.