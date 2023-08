Fuga dal caldo al centro commerciale

Terminato il mese di luglio per chi passerà agosto a casa si pone il problema di come affrontare l'ultimo mese di caldo in Pianura Padana.

Un servizio per il mese di agosto

Un disagio avvertito maggiormente dagli anziani, per cui il comune di Ozzero ha pensato a delle gite particolari nei centri commerciali, dove invece c'è l'aria condizionata. Il primo cittadino Guglielmo Villani spiega l’iniziativa:

«Abbiamo pensato, visto che già come servizi sociali ci occupavamo di portare gli anziani ogni venerdì al mercato di Abbiategrasso, dato il caldo importante, anche se ultimamente ha un pochettino rinfrescato, volevamo dare l'opportunità ai nostri anziani di far passare loro delle giornate al fresco non avendo centri ricreativi sul territorio che possano accoglierli. Così abbiamo pensato di portarli con il nostro pulmino dei servizi sociali e sfruttando qualche volontario che possa occuparsi appunto di guidare il pulmino a farsi una mezza giornata al fresco in qualche centro commerciale della zona».

Molte situazioni di rischio possono essere ridotte o evitate sapendo cosa fare e a chi rivolgersi in caso di bisogno; si ritiene quindi utile richiamare le 10 Regole d'Oro per evitare danni alla salute derivanti da esposizione ad elevate temperature: evitare di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore più calde del giorno (dalle 11 alle 17); aprire le finestre dell’abitazione al mattino e abbassare le tapparelle o socchiudere le imposte; rinfrescare l’ambiente in cui si soggiorna; coprirsi quando si passa da un ambiente molto caldo a uno con aria condizionata; proteggersi con cappellino e occhiali scuri quando si esce; accendere il climatizzatore in auto, se disponibile, e in ogni caso usare le tendine parasole; indossare indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali, come ad esempio lino e cotone, evitando fibre sintetiche che impediscono la traspirazione e possono provocare irritazioni, pruriti e arrossamenti; bagnarsi subito con acqua fresca in caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore; consultare sempre il medico se si soffre di pressione alta (ipertensione arteriosa) e non interrompere o sostituire di propria iniziativa la terapia in corso; non assumere integratori salini senza consultare il medico curante e ricordarsi di bere spesso. Per informare i cittadini sui possibili disagi causati dal caldo estivo, Regione Lombardia ha predisposto l’opuscolo «Solo il bello del caldo» in cui sono racchiusi alcuni consigli generali e i comportamenti da tenere o evitare per prevenire i disturbi legati alle ondate di calore e i sintomi cui fare attenzione.

Il lunedì e il giovedì pomeriggio

Invece a Ozzero, dal 31 luglio al 31 agosto il lunedì e il giovedì un bus navetta parte alle 10 in piazza della chiesa e farà ritorno nel comune dell’abbiatense alle 16. Questo è il modo, dice il sindaco Villani: